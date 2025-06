Ufficiale Sei anni al PSV, Boscagli saluta: "Non dimenticherò mai da dove vengo e quanto vissuto"

vedi letture

Olivier Boscagli lascia il PSV. Ha vissuto sei anni intensi nel club di Eindhoven e correva il 2019 quando venne prelevato dal Nizza come grande promessa per la difesa, crescendo con il sostegno dei tifosi al Philips Stadion e diventando stagione dopo stagione un pilastro fondamentale della squadra. Ora però, senza rinnovo di contratto e in scadenza il 30 giugno, il francese di 27 anni ha deciso di tagliare corto con l'Eredivisie e affrontare una nuova sfida.

Ma prima di dire addio Boscagli ha voluto inviare un messaggio: "Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato e aiutato, da vicino e da lontano. Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff del PSV e naturalmente anche ai tifosi. Non dimenticherò mai da dove vengo e ciò che ho vissuto: sconfitte, dubbi, infortuni, vittorie, festeggiamenti e trofei. Tutto questo mi ha fatto diventare quello che sono oggi".

Il comunicato d'addio

"Olivier Boscagli si trasferì nell’estate del 2019 dall’OGC Nice al PSV. Il mancino all’epoca aveva solo 21 anni ed era un giovane internazionale francese. Nella sua prima stagione dovette accontentarsi di entrare a gara in corso nel ruolo di terzino sinistro, ma successivamente è diventato un elemento fisso nel cuore della difesa. In totale ha collezionato 204 presenze con il PSV, segnando undici gol e fornendo tredici assist. Al suo arrivo al PSV, Olivier aveva dichiarato di essere entusiasta all’idea di giocare per vincere trofei. Ci è riuscito: con due titoli nazionali, due coppe e tre supercoppe, il suo palmares è ben ricco".