Ufficiale Inigo Martinez risolve il contratto con il Barcellona e va in Arabia Saudita: è dell'Al Nassr

Inigo Martinez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al Nassr. Il difensore spagnolo, 34 anni, ha firmato un contratto biennale con il club saudita, con clausola che gli permetterà di lasciare dopo il primo anno. Il Barcelona ha annunciato la risoluzione consensuale dell’ultimo anno di contratto, permettendogli così di trasferirsi a parametro zero. Una operazione volta anche ad alleggerire il monte ingaggi. Arrivato in blaugrana due stagioni fa, Martinez ha conquistato Liga, Coppa del Re e Supercoppa spagnola, diventando un elemento importante nello spogliatoio, soprattutto sotto la guida di Hansi Flick. “Ringraziamo Iñigo per professionalità, impegno e dedizione”, recita la nota ufficiale del Barça.

L’Al Nassr, che ha come direttore sportivo Fernando Hierro e come stella Cristiano Ronaldo, lo ha voluto subito per rinforzare la difesa in vista della Supercoppa saudita, primo obiettivo stagionale. L’operazione era in fase avanzata da settimane, ma ha avuto l’accelerata decisiva nelle ultime ore, con il permesso del Barça di saltare l’allenamento di giovedì per finalizzare l’accordo.

Giovedì stesso, Martinez ha salutato i compagni, ricevendo anche la visita del presidente Joan Laporta alla Ciutat Esportiva, gesto che ha suggellato un addio all’insegna del rispetto reciproco. Ora, per il centrale basco, si apre una nuova sfida in Medio Oriente, dove porterà esperienza internazionale e mentalità vincente.