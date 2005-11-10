Dugarry sull'addio di Donnarumma al PSG: "Percorso esaurito, la gente ricorda solo gli errori"

L'addio di Gianluigi Donnarumma continua a far discutere, alimentando i dubbi sull'effettiva bontà della scelta compiuta dal Paris Saint-Germain sul mercato dei portieri. Mentre il dibattito sul successore dell'estremo difensore azzurro resta caldissimo sotto la Tour Eiffel, a spezzare una lancia in favore del club francese è intervenuto Christophe Dugarry. Ai microfoni della trasmissione 'Rothen s'enflamme', l'ex campione del mondo con la Francia ha sostenuto che l'avventura parigina del portiere della nazionale italiana fosse ormai giunta al capolinea:

"Qualsiasi cosa avesse fatto, la gente avrebbe continuato a ricordare solo i suoi errori. Credo che avesse esaurito il suo percorso: era semplicemente la fine di un ciclo", ha dichiarato senza esitazioni l'ex attaccante.

Per Dugarry, la separazione tra Donnarumma e il PSG rappresentava la naturale chiusura di un capitolo. Resta ora da capire se i parigini riusciranno a voltare definitivamente pagina, soprattutto dopo il recente incrocio europeo di Champions League contro il Manchester City — nuova squadra del portiere italiano —, in cui il Gigio è tornato al Parco dei Principi incassando ben quattro reti.