Gianluigi Donnarumma non ha gradito il trattamento riservatogli dai tifosi del Napoli nella serata di Champions League. Il portiere del Manchester City, al termine della gara pareggiata per 2-2 con la formazione di Massimiliano Allegri, ha lasciato la zona mista senza fermarsi a parlare con i giornalisti presenti.

“No, sono nervoso. Mi hanno insultato”, ha spiegato il capitano della Nazionale italiana, pur con il sorriso sulle labbra, come si vede in un video pubblicato da Sport Mediaset. “Come sta la mamma?”, gli ha chiesto uno dei cronisti presenti. “Incazzata, perché mi hanno insultato”, la replica di Donnarumma, che ha poi proseguito verso l’uscita senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.