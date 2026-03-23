Escluso nel derby per punizione, caso chiuso per Alexander-Arnold: "Madrid y nada màs"

"Madrid y nada màs": Madrid e nient'altro, questo il messaggio che l'esterno del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, ha mandato dal proprio profilo Instagram dopo il derby contro l'Atletico. Una sfida che era partita con una sorpresa di formazione: l'ex Liverpool in panchina. Il motivo lo ha svelato Marca, che ha parlato di una decisione punitiva per un ritardo fatto ad un allenamento in settimana.

Arbeloa lo ha punito lasciandolo in panchina per la partita al Santiago Bernabéu, con capitan Carvajal che ha preso il suo posto nell'undici titolare. Trent è poi entrato comunque in campo al 64° minuto ed è stato determinante nell'azione che ha portato al gol del 3-2 di Vinicius pochi istanti dopo, rispondendo così sul campo, nel modo migliore.

E rispondendo anche fuori con quel messaggio su Instagram che sa di caso chiuso. Suscitando la risposta dello stesso Vini. "Amico mio, T", ha commentato il brasiliano. Trent sarà uno dei giocatori che non partirà durante questa pausa per le nazionali, dopo essere stato escluso ancora una volta dalla rosa di Thomas Tuchel, che per la quarta volta consecutiva ha deciso di fare a meno di lui per le sfide della Nazionale inglese: il Mondiale per lui si allontana.