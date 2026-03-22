Real Madrid, Arbeloa spedisce Alexander-Arnold in panchina contro l'Atletico: il motivo

Nemmeno il derby di Madrid contro l'Atletico ha spinto Alvaro Arbeloa a fare concessioni o deroghe. L'esclusione di Trent Alexander-Arnold dall'undici titolare del Real questa sera è dovuto ad un ritardo del giocatore inglese, comportamento che ha spinto il suo allenatore a tagliarlo fuori e preferire Carvajal dall'inizio al Bernabeu questa sera (ore 21).

Secondo quanto rivelato dal quotidiano MARCA, però, non si tratta di una decisione dell'ultimo minuto né di un problema fisico. Il terzino destro ex Liverpool, arrivato in estate al Real da parametro zero, è arrivato fuori orario in uno degli allenamenti della settimana fissati e per questo Arbeloa ha deciso di "punirlo" e lasciarlo in panchina. Insomma, un monito a mantenere la disciplina e il rispetto in spogliatoio.

I pochi dubbi che c'erano sulla formazione del Real Madrid in vista del derby contro i colchoneros di Simeone non riguardavano il terzino destro, dove la presenza di TAA era data per certa, essendo ormai un titolarissimo. Una mossa quasi... alla Hansi Flick. Infatti, l'allenatore del Barcellona ha già preso provvedimenti simili in passato per ritardi commessi dai suoi giocatori alle riunioni tecniche o alle convocazioni, tra i quali Rashford e Koundé in ordine di tempi recenti. Una decisione ferma e atta a mandare un messaggio all'ex Liverpool, per mantenere ordine anche nel gruppo Real.