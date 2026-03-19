Europa League, le altre formazioni ufficiali: Aston Villa-Lille con due ex Milan di punta

Di seguito le formazioni ufficiali delle altre partite di Europa League delle 21. A partire dalla sfida fra Aston Villa e Lille, con la vincente che sfiderà una fra Roma e Bologna.

ASTON VILLA - LILLE (andata 1-0)

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Bogarde, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Onana, Douglas Luiz; Sancho, Rogers, McGinn; Abraham. All. Unai Emery.

LILLE (4-2-3-1): Ozer; Ngoy, Alexandro, Mbemba, Perraud; Bouaddi, Bentaleb, Mukau; Meunier, Giroud, Felix Correia. All. Bruno Genesio.

ARBITRO: Massa (Italia)

BETIS - PANATHINAIKOS (andata 0-1)

BETIS (4-4-2): Pau Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez; Antony, Fornals, Amrabat, Ezzalzouli; Cucho Hernandez, Ruibal. All. Manuel Pellegrini.

PANATHINAIKOS (3-4-3): Lafont; Katris, Ingason, Hernandez; Calabria, Renato Sanches, Bakasetas, Kyriakopoulos; Pellistri, Tetteh, Taborda. All. Rafa Benitez.

ARBITRO: Stieler (Germania)

PORTO - STOCCARDA (andata 2-1)

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Thiago Silva, Bednarek, Zaidu; Fofana, Rosario, Mora; William Gomes, Moffi, Sainz. All. Francesco Farioli.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Jacquez, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Karazor, Stiller; El Khanbnouss, Undav, Fuhrich; Demirovic. All. Sebastian Hoeness.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra)