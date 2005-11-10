Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Everton, Mykolenko ha rinnovato fino al 2029: "Mi sono sentito subito in una famiglia"

Everton, Mykolenko ha rinnovato fino al 2029: "Mi sono sentito subito in una famiglia"TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Michele Pavese
autore
Michele Pavese
ieri alle 19:12Calcio estero

Vitalii Mykolenko ha firmato un nuovo contratto con l’Everton, legandosi al club di Liverpool fino al giugno 2029. Il terzino sinistro ucraino, arrivato nel gennaio 2022 dalla Dinamo Kiev, è ormai diventato un elemento indispensabile nella linea difensiva dei Toffees, con 157 presenze complessive.

Dopo la firma del rinnovo, il 27enne ha espresso tutta la sua soddisfazione ai canali ufficiali del club: "Sono emozionato di firmare questo nuovo contratto, davvero emozionato e orgoglioso". Mykolenko ha ricordato anche i primi momenti della sua esperienza in Inghilterra, sottolineando il ruolo avuto dallo spogliatoio nell’aiutarlo ad ambientarsi. "Ricordo il primo messaggio che ho ricevuto da Seamus Coleman quando sono arrivato nel 2022. Leggendolo, ho capito subito di essere entrato in una vera famiglia. Mi ha dato fiducia fin dal primo momento".

Il difensore ha poi ripercorso le difficoltà iniziali del suo percorso all’Everton: "Nei primi anni abbiamo attraversato momenti complicati, ma il gruppo è sempre rimasto unito. Tutti, dentro il club, hanno dato il massimo per superare quel periodo. Ora siamo più forti e continuiamo a migliorare stagione dopo stagione". Fondamentale, per il giocatore, anche il contesto tecnico attuale: "Con l’arrivo del mister David Moyes stiamo crescendo. È una grande persona e questo per me è importante. Mi ha dato libertà in campo e questo mi aiuta molto".

Guardando al futuro, Mykolenko ha ribadito le ambizioni del club: "Vogliamo salire sempre più in classifica. Il prossimo anno puntiamo a fare molto meglio. I miei sogni sono realistici: vincere un trofeo o magari arrivare a un titolo europeo, come hanno fatto altre squadre negli ultimi anni". Sul piano personale, il difensore ha aggiunto: "Voglio giocare ogni partita ed essere costante, come ha fatto Jimmy Garner in questa stagione. È un grande esempio per me".

Articoli correlati
"Difficile con bombe e missili lanciati di notte": la paura di Mykolenko per i genitori... "Difficile con bombe e missili lanciati di notte": la paura di Mykolenko per i genitori in Ucraina
Nuovo obiettivo per il Napoli, è una richiesta di Conte: nel mirino c'è Mykolenko... Nuovo obiettivo per il Napoli, è una richiesta di Conte: nel mirino c'è Mykolenko
Il difensore-goleador Mykolenko sfida l'Italia: "Nel gruppo ucraino ci sono emozioni... Il difensore-goleador Mykolenko sfida l'Italia: "Nel gruppo ucraino ci sono emozioni positive"
Altre notizie Calcio estero
Kimmich rivela: "Nell'estate 2024 fui vicinissimo al PSG. Restare al Bayern decisione... Kimmich rivela: "Nell'estate 2024 fui vicinissimo al PSG. Restare al Bayern decisione giusta"
Mourinho al Real, il Benfica ha scelto Marco Silva: si attendono solo gli annunci... Mourinho al Real, il Benfica ha scelto Marco Silva: si attendono solo gli annunci
Goncalo Ramos: "Il mio ruolo di super-sub? So che posso essere decisivo lo stesso"... Goncalo Ramos: "Il mio ruolo di super-sub? So che posso essere decisivo lo stesso"
Diarra e FIFA trovano l’intesa, ma il sistema dei trasferimenti resta in discussione... Diarra e FIFA trovano l’intesa, ma il sistema dei trasferimenti resta in discussione
Il Feyenoord ha individuato il successore di van Persie: il favorito è Pocognoli Il Feyenoord ha individuato il successore di van Persie: il favorito è Pocognoli
Giroud scriverà ancora la storia: sarà l'ottavo over-40 a giocare in Champions League... Giroud scriverà ancora la storia: sarà l'ottavo over-40 a giocare in Champions League
Per Mourinho la priorità è la fascia sinistra: il Real potrebbe puntare Gvardiol... Per Mourinho la priorità è la fascia sinistra: il Real potrebbe puntare Gvardiol e Calafiori
E se il Real offrisse più di 200 milioni per Olise? In Germania certi: il Bayern... E se il Real offrisse più di 200 milioni per Olise? In Germania certi: il Bayern vacillerebbe
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rilanciare il calcio italiano con un CT fuggito tre anni fa in Arabia o con quello che non dura più di due anni? C'è una terza via. Malagò sarà così coraggioso da affidare la Nazionale a Silvio Baldini?
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve in pressing per il "Dibu" Martinez: contatto con gli agenti, le cifre
Immagine top news n.1 Monza, Burdisso saluta: "Ho scelto di tornare in Argentina, via con dolore e con dolcezza"
Immagine top news n.2 L'asta in Premier complica i piani dell'Inter per Palestra: 50 milioni non bastano, Cocchi non convince
Immagine top news n.3 Italia, Mancini ha aperto al ritorno in Nazionale: si attende il via libera definitivo della FIGC
Immagine top news n.4 Atalanta, colloqui con Palladino per la risoluzione. Poi l'annuncio di Sarri: il punto
Immagine top news n.5 Inter, Ausilio: "Cancelo, Hakimi, Dumfries ultimi 3 terzini. Il 4° sarà altrettanto forte e giovane"
Immagine top news n.6 Povero Diavolo: Milan alla deriva, due settimane dopo l’azzeramento ancora nessuna novità
Immagine top news n.7 Fiorentina, Koleosho obiettivo per il nuovo attacco di Grosso. Sul classe 2004 c'è anche il Bologna
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una miniera di talenti e i nodi mercato: tutto sul futuro del Genoa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Under 17 e l'Italia di Baldini: Mancini riparta da questo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Napoli apre il portafogli per Hojlund ma blinda il futuro con una maxi clausola
Immagine news podcast n.3 La strategia 'Mondiale' del Milan per la cessione di Rafael Leao
Immagine news podcast n.4 Tre conferme per tre neopromosse: chi sale in A non lascia ma raddoppia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, l'avv. Afeltra: "Questione bilancio, sbagliata la decisione di patteggiare"
Immagine news Altre Notizie n.2 Silvio Baldini ct, se la merita una chance? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Fiorentina, Alberto Di Chiara: "Stimo Grosso, ora serve costruire la squadra"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Venezia, per l'attacco non c'è solo Fullkrug: sondaggio per Orban dell'Hellas Verona
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Felici potrebbe approdare in Spagna. Sull'esterno l'interesse dell'Elche
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Di Francesco: "La vittoria di Cagliari ha dato consapevolezza. Camarda può fare di più"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, idea Jashari per il centrocampo: il giocatore del Milan piace molto a Giuntoli
Immagine news Serie A n.5 Inter, si punta dritto a Provedel: in settimana previsti nuovi contatti con la Lazio
Immagine news Serie A n.6 Azzi: "Ranieri bravissimo a infondere fiducia nei giocatori. Prima di Bari-Cagliari ci disse..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Accardi a Cagliari e Mancini a Cesena, la Sampdoria si libera di due contratti pesanti
Immagine news Serie B n.2 Empoli, l'avventura di Corsi ai titoli di cosa: si tratta con due fondi statunitensi
Immagine news Serie B n.3 Cremonese, Botturi balza in pole come direttore sportivo: accordo ai dettagli
Immagine news Serie B n.4 Sale la preoccupazione in casa Juve Stabia. Agnello non ricapitalizza, palla al Tribunale
Immagine news Serie B n.5 La Sampdoria pesca in Ungheria: arriva in prova l'attaccante classe 2009 Kiss
Immagine news Serie B n.6 Nicoletti sull'Ascoli: "Il cambiamento è servito. Ora 4-5 innesti d'esperienza per la salvezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Panatti dopo il rinnovo: "Mi hanno preso dalle ceneri e creduto in me"
Immagine news Serie C n.2 Altro colpo per la Sambenedettese: dopo Krapikas arriva l'attaccante Faggioli
Immagine news Serie C n.3 Casarano e mister Di Bari ancora assieme: c'è il rinnovo fino al 2028
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, niente rivoluzione in estate: si riparte da Cosmi e Faggiano
Immagine news Serie C n.5 L'Ospitaletto riparte dal suo capitano: Panatti ha firmato un triennale. La nota
Immagine news Serie C n.6 Sambenedettese, ecco il nuovo portiere: tesserato Krapikas.
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote calciomercato Real Madrid Kvaratskhelia, sarà lui mister 150 milioni?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Grecia-Italia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Grecia-Italia, continua la ricostruzione azzurra
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, c'è il rinnovo di Ciccioli: ha firmato un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea: "Estero? Mi sarebbe piaciuto, ma sono felice della 10ª stagione con la Juve"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Bonansea: "Vinciamo con la Svezia e poi vediamo. Il calcio sa regalare belle sorprese"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin: "In Svezia per fare una grande partita e vincere. Poi vedremo cosa succederà"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italdonne, Giugliano: "Abbiamo giocatrici di altissimo livello, serve il coraggio di metterle in mostra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Verso gli ultimi 90’ delle qualificazioni mondiali: Azzurre già al lavoro a Tirrenia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3La storia del "Maradona delle carceri" che voleva rapire Gianfranco Zola Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Leao e Vlahovic, simboli di un calcio che è sempre più “parlato”
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 9 giugno 1990, la guerriglia di Cagliari. Gli hooligans vengono gettati a mare
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, i migliori profili del Venezia neopromosso in Serie A
Newsticker
08/06 Italia ’90, quando i Mondiali li organizzavamo noi (e li giocavamo pure)
06/06 La russa Mirra Andreeva ha vinto il Roland Garros
05/06 Serie A, il calendario: si inizia con Inter-Monza
04/06 Napoli e Antonio Conte: ufficiale la fine consensuale del rapporto dopo due stagioni
31/05 I rigori non sono una lotteria ma una questione di metodo