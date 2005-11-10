Ufficiale Everton, Mykolenko ha rinnovato fino al 2029: "Mi sono sentito subito in una famiglia"

Vitalii Mykolenko ha firmato un nuovo contratto con l’Everton, legandosi al club di Liverpool fino al giugno 2029. Il terzino sinistro ucraino, arrivato nel gennaio 2022 dalla Dinamo Kiev, è ormai diventato un elemento indispensabile nella linea difensiva dei Toffees, con 157 presenze complessive.

Dopo la firma del rinnovo, il 27enne ha espresso tutta la sua soddisfazione ai canali ufficiali del club: "Sono emozionato di firmare questo nuovo contratto, davvero emozionato e orgoglioso". Mykolenko ha ricordato anche i primi momenti della sua esperienza in Inghilterra, sottolineando il ruolo avuto dallo spogliatoio nell’aiutarlo ad ambientarsi. "Ricordo il primo messaggio che ho ricevuto da Seamus Coleman quando sono arrivato nel 2022. Leggendolo, ho capito subito di essere entrato in una vera famiglia. Mi ha dato fiducia fin dal primo momento".

Il difensore ha poi ripercorso le difficoltà iniziali del suo percorso all’Everton: "Nei primi anni abbiamo attraversato momenti complicati, ma il gruppo è sempre rimasto unito. Tutti, dentro il club, hanno dato il massimo per superare quel periodo. Ora siamo più forti e continuiamo a migliorare stagione dopo stagione". Fondamentale, per il giocatore, anche il contesto tecnico attuale: "Con l’arrivo del mister David Moyes stiamo crescendo. È una grande persona e questo per me è importante. Mi ha dato libertà in campo e questo mi aiuta molto".

Guardando al futuro, Mykolenko ha ribadito le ambizioni del club: "Vogliamo salire sempre più in classifica. Il prossimo anno puntiamo a fare molto meglio. I miei sogni sono realistici: vincere un trofeo o magari arrivare a un titolo europeo, come hanno fatto altre squadre negli ultimi anni". Sul piano personale, il difensore ha aggiunto: "Voglio giocare ogni partita ed essere costante, come ha fatto Jimmy Garner in questa stagione. È un grande esempio per me".