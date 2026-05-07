Fabian Ruiz incensa Luis Enrique: "È incredibile, ha costruito un gruppo straordinario"

Fabian Ruiz è stato tra i grandi protagonisti della serata europea del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco. Tornato titolare nella semifinale di Champions League, il centrocampista spagnolo ha offerto una prestazione di altissimo livello, confermando il suo ottimo momento di forma e la piena sintonia con il gioco proposto da Luis Enrique.

Nel post-partita, l’ex giocatore del Napoli ha voluto dedicare parole importanti proprio al tecnico spagnolo, riconoscendogli gran parte dei meriti per la crescita della squadra negli ultimi anni. "È qualcosa di incredibile", ha dichiarato Fabian Ruiz ai microfoni dopo la qualificazione alla finale. "Conosciamo molto bene Luis Enrique e sappiamo quanto lavoro ci sia dietro questa squadra. Ha costruito un gruppo straordinario".

Il centrocampista del PSG ha poi sottolineato il percorso compiuto dal club sotto la guida dell’allenatore spagnolo: "In tre anni con lui abbiamo raggiunto una semifinale e adesso due finali di Champions League. È un risultato eccezionale e dimostra quanto siamo cresciuti". Ruiz non ha nascosto tutta la fiducia e la stima che lo spogliatoio nutre nei confronti del proprio allenatore. "Siamo davvero felici di avere Luis Enrique come tecnico", ha aggiunto. "Speriamo possa restare con noi ancora per tanti anni, perché quello che sta facendo per questa squadra è speciale".