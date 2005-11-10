Getafe, Bordalas aspetta Carvajal: "Uno così ci aiuterebbe molto, ma non so nulla"

Il Getafe cede 3-0 di fronte al Barcellona, a fine partita il tecnico Pepe Bordalás ammette l'inferiorità mostrata dai suoi nella sfida rispetto ai rivali: "Non abbiamo giocato come avremmo dovuto, nonostante giocassimo contro il Barça e al Camp Nou. Non abbiamo iniziato come avremmo dovuto, ed è per questo che hanno segnato subito", le sue parole.

"Sono stati errori gravi che ci hanno impedito di competere. Il Barça è una grande squadra con molta qualità, e dobbiamo riconoscerlo come squadra; semplicemente non era la nostra giornata", ha spiegato. "Non abbiamo giocato bene perché non abbiamo iniziato bene la partita. I numeri parlano chiaro: hanno vinto il 70% dei duelli, e se il Barça ti batte in questo modo, c'è poco da fare. Sono critico con tutti, con la squadra, con me stesso...", ha aggiunto con una certa dose di autocritica.

Bordalas chiama l'arrivo di Carvajal

Spazio anche al mercato ed alle voci su Dani Carvajal, accostato anche "Non so nulla di Carvajal; il presidente non mi ha detto niente. Se dice che l'affare è chiuso, significa che ci saranno buone notizie. Un giocatore con la sua esperienza ci aiuterebbe molto".