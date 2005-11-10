LaLiga, il Villarreal torna a vincere: Buchanan e Romero stendono il Getafe nel finale
Alessandra Stefanelli
Il Villarreal ritrova il successo in campionato superando per 2-0 il Getafe allo Stadio de la Ceramica. Una vittoria più sofferta del previsto, arrivata grazie alle reti di Tajon Buchanan e Carlos Romero nel finale, dopo una partita a lungo bloccata sullo 0-0. La formazione di casa prende progressivamente il controllo del gioco, ma fatica a concretizzare. Al 26' Buchanan spreca una clamorosa occasione da pochi passi, mentre prima dell'intervallo David Soria salva il Getafe deviando sul palo uno spettacolare colpo di tacco di Santiago Mouriño.
Villarreal-Getafe, Buchanan sblocca la gara all'80'
Nella ripresa il copione non cambia. Il Villarreal continua ad attaccare e sfiora il vantaggio con Pape Gueye, fermato da un ottimo intervento di Soria. La svolta arriva all'80', quando Buchanan si fa trovare pronto sul secondo palo e trasforma in rete un cross di Nicolas Pépé, facendo esplodere il pubblico di casa. Il Getafe prova a reagire, ma in pieno recupero Carlos Romero chiude definitivamente i conti con una conclusione precisa che vale il 2-0. Il Villarreal si riscatta così dopo la pesante sconfitta europea contro il PSG, mentre prosegue il momento difficile del Getafe, ancora incapace di trovare gol e punti nelle trasferte di campionato.
Il programma completo della 12^ giornata nella Liga spagnola:
Venerdì 6 novembre
Siviglia - Alaves 0-0
Sabato 7 novembre
Malaga - Racing Santander 1-2
Espanyol - Deportivo A Coruña 0-0
Osasuna - Athletic Club 1-1
Valencia - Real Madrid 0-3
Domenica 8 novembre
Elche - Betis 0-2
Real Sociedad - Rayo Vallecano 1-0
Celta Vigo - Levante 0-0
Villarreal - Getafe 2-0
Atletico Madrid - Barcellona
CLASSIFICA
Barcellona 30 punti (11 partite giocate)
Real Madrid 30 (12)
Atletico Madrid 28 (11)
Betis 26 (12)
Real Sociedad 22 (12)
Siviglia 18 (12)
Athletic Club 16 (11)
Deportivo a Coruña 15 (12)
Villarreal 15 (12)
Racing Santander 14 (12)
Alaves 13 (12)
Celta Vigo 13 (12)
Espanyol 12 (12)
Rayo Vallecano 12 (11)
Getafe 12 (12)
Osasuna 12 (12)
Elche 10 (12)
Levante 11 (12)
Valencia 9 (12)
Malaga 5 (12)