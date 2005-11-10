Tris sul campo del Getafe, l'Atletico va: la squadra di Simeone si conferma terza forza della Liga
Michele Pavese
Basta mezzora all'Atletico Madrid per regolare la pratica Getafe. La squadra di Simeone vince in trasferta per 2-0 grazie a un grande primo tempo e un avvio di partita super: i colchoneros passano in vantaggio dopo dieci minuti grazie a Baena e poi trovano il raddoppio alla mezzora con Cardoso.
Nella ripresa gli assalti dei padroni di casa non producono effetto, anzi, Grimaldo trova lo 0-3 finale nel recupero, subito dopo l'espulsione di Djene. Alvarez e compagni si confermano terza forza del campionato, alle spalle di Barcellona e Real Madrid.
Il programma de LaLiga
Venerdì 20 novembre
Athletic Club - Espanyol 0-1
Sabato 21 novembre
Alaves - Deportivo La Coruna 3-1
Rayo Vallecano - Valencia 0-1
Siviglia - Real Betis 1-1
Real Madrid - Celta Vigo 2-1
Domenica 22 novembre
Barcellona - Villarreal 3-2
Racing Santander - Real Sociedad 3-2
Osasuna - Malaga 1-0
Getafe - Atletico Madrid 0-3
Lunedì 23 novembre
Levante - Elche ore 21:00
La classifica
1. Barcellona – 36 punti (13 partite giocate)
2. Real Madrid – 33 punti (13)
3. Atlético Madrid – 31 punti (13)
4. Betis – 27 punti (13)
5. Real Sociedad – 22 punti (12)
6. Siviglia – 19 punti (13)
7. Athletic Club – 16 punti (12)
8. Alavés – 16 punti (13)
9. Villarreal – 15 punti (13)
10. Espanyol – 15 punti (13)
11. Deportivo – 15 punti (13)
12. Osasuna – 15 punti (13)
13. Racing Santander – 14 punti (12)
14. Celta Vigo – 13 punti (13)
15. Rayo Vallecano – 12 punti (12)
16. Getafe – 12 punti (13)
17. Valencia – 12 punti (13)
18. Levante – 11 punti (12)
19. Elche – 10 punti (12)
20. Málaga – 5 punti (13)