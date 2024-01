Il Grasshopper cambia proprietario. Los Angeles FC rileva le quote di maggioranza

Il Grasshopper cambia proprietario. Dopo quattro anni trascorsi sotto il controllo cinese, il club di Zurigo è stato appena acquistato dal Los Angeles FC, come annunciato nel comunicato stampa:: "Il Los Angeles Football Club (club di MLS dove lavora Giorgio Chiellini) ha stretto oggi una partnership strategica ufficiale a lungo termine con il Grasshopper Club della Super League svizzera. La partnership prevede che LAFC diventi il ​​nuovo azionista di maggioranza di Grasshopper Football Ltd. Grasshopper Fussball Stiftung continuerà a detenere una partecipazione di minoranza nel club".

Questa acquisizione potrebbe rilanciare la società più vincente della Svizzera, attualmente ottava nella Super League. Il Grasshopper è stato 27 volte campione nazionale ma non conquista il titolo dal 2003. "Siamo davvero entusiasti di collaborare", ha affermato Larry Freedman, copresidente e CBO di LAFC. "Il Grasshopper è un marchio iconico sia nel calcio svizzero che in quello europeo, con un’incredibile tradizione di successo e una base costruita sullo sviluppo di talenti di alto livello. LAFC è onorata di lavorare insieme su questa partnership a lungo termine con il club e tutti i sostenitori"..

Lo sviluppo dei talenti sarà strategico nella pianificazione a lungo termine. "Diamo un caloroso benvenuto a LAFC", ha affermato András Gurovits, membro del consiglio di vigilanza del Grasshopper. "Siamo fiduciosi che questa partnership a lungo termine porterà questo Club speciale nella giusta direzione”.

GC Zurich becomes part of LAFC's global vision 🤝

ℹ️ @LAFC today entered into an official long-term strategic partnership with Grasshopper Club Zürich: https://t.co/T82AqoSNpc#gc #zurich pic.twitter.com/R7LrCFw36R

— Grasshopper Club Zürich (@GCZurich_EN) January 17, 2024