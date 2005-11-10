Ufficiale Il Lens saluta Saint-Maximin: via dopo sei mesi, è a un passo dalla Major League Soccer

L'avventura di Allan Saint-Maximin al Lens è già arrivata al capolinea. Dopo appena sei mesi trascorsi in maglia giallorossa, l'esterno offensivo francese è pronto a ripartire dagli Stati Uniti, con il Charlotte FC ormai a un passo dalla chiusura dell'operazione.

A confermare di fatto l'addio è stato lo stesso Lens, che nelle ultime ore ha salutato pubblicamente il giocatore con un messaggio carico di riconoscenza: "Protagonista della seconda parte di stagione, Allan Saint-Maximin ha messo il suo talento al servizio della squadra, contribuendo pienamente alla qualificazione in Champions League e alla conquista della Coppa di Francia. Il meglio per il futuro, Maxi".

Parole che sembrano anticipare l'imminente trasferimento dell'ex Newcastle in Major League Soccer. Secondo quanto riferito da L'Équipe, il Charlotte FC lavora da settimane con il giocatore e il suo entourage per raggiungere un accordo definitivo e avrebbe ormai ottenuto il via libera del diretto interessato. L'ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore.

In North Carolina il francese dovrebbe occupare uno dei posti da "Designated Player", status riservato alle stelle della MLS che consente alle franchigie di superare il tetto salariale imposto dalla lega. Una dimostrazione dell'importanza che Charlotte intende attribuire all'ex talento di Nizza e Newcastle, chiamato a diventare uno dei volti principali del progetto sportivo del club americano.