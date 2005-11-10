Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Ci aveva pensato il Venezia, l'ha spuntata la MLS: Saint-Maximin riparte da Charlotte

Ci aveva pensato il Venezia, l'ha spuntata la MLS: Saint-Maximin riparte da Charlotte TUTTOmercatoWEB
Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 16:25Calcio estero

Era stato accostato anche al Venezia, ma la carriera di Allan Saint-Maximin (29 anni) proseguirà in MLS, con Charlotte FC che ne ha appena annunciato l'acquisto da svincolato, dopo l'addio al Lens: "Il Charlotte FC ha annunciato oggi di aver ingaggiato l'attaccante francese Allan Saint-Maximin con un contratto triennale da Designated Player, valido fino al termine della stagione 2028-29. Saint-Maximin occuperà uno dei posti riservati ai Designated Player e uno slot da giocatore internazionale nell'attuale rosa del club".

La carriera di Saint-Maximin

Nella nota viene anche riassunta la carriera dell'esterno d'attacco: "L'attaccante francese ha conquistato recentemente la Coppa di Francia con il RC Lens, il primo successo nella competizione nella storia del club. Arrivato al Lens nel mese di febbraio, Saint-Maximin ha dato un contributo importante alla squadra, aiutandola a chiudere al secondo posto in Ligue 1, traguardo raggiunto solo per la sesta volta nei 120 anni di storia del club. Ha realizzato 4 gol e 3 assist in 13 presenze complessive. Saint-Maximin si è affermato in Premier League, dove ha militato per quattro stagioni con il Newcastle United. Nel corso della sua esperienza al St. James' Park ha entusiasmato i tifosi con le sue giocate, collezionando 13 gol e 21 assist in 124 presenze. Nell'ultima stagione con i Magpies, il Newcastle ha chiuso al quarto posto in Premier League, qualificandosi alla Champions League per la prima volta dal 2003. Nell'estate del 2023 si è trasferito ai sauditi dell'Al-Ahli per una cifra riportata vicina ai 30 milioni di dollari. Con il club ha disputato 30 partite nella Saudi Pro League, mettendo a segno 4 reti e 9 assist. Per la stagione 2024-25 è stato ceduto in prestito al Fenerbahçe, nella Süper Lig turca, dove ha totalizzato 31 presenze in tutte le competizioni, comprese Champions League ed Europa League, partecipando a 8 gol tra reti e assist con il club di Istanbul. Prima di approdare al Lens, ha disputato 16 partite con il Club América nella Liga MX, contribuendo a 5 gol tra reti e assist. Saint-Maximin ha iniziato la propria carriera professionistica a soli 16 anni con il Saint-Étienne, prima di trasferirsi al Monaco nel 2015. Successivamente ha giocato in prestito con l'Hannover 96, in Bundesliga, e con il Bastia in Ligue 1, prima di essere acquistato a titolo definitivo dal Nizza nel 2017. Nelle due stagioni trascorse sulla Costa Azzurra ha collezionato 11 gol e 15 assist in 74 presenze".

Le parole del DG di Charlotte

Ai canali del club arriva anche un rapido commento di Zoran Krneta, direttore generale di Charlotte: "Maxi è un talento offensivo di livello assoluto, che ha dimostrato con continuità il proprio valore ai massimi livelli del calcio mondiale, inclusa la Premier League. Siamo entusiasti di portare a Charlotte un giocatore della sua qualità nel pieno della sua carriera. La sua creatività, la velocità, le qualità tecniche e l'estro lo rendono fin da subito uno dei giocatori più entusiasmanti della Major League Soccer. L'arrivo di un calciatore con il suo curriculum, la sua esperienza e la sua mentalità vincente rafforza le nostre opzioni offensive e migliora la squadra nel suo complesso. Siamo felici di dare il benvenuto a lui e alla sua famiglia a Charlotte".

Articoli correlati
Il Lens saluta Saint-Maximin: via dopo sei mesi, è a un passo dalla Major League... Il Lens saluta Saint-Maximin: via dopo sei mesi, è a un passo dalla Major League Soccer
Saint-Maximin, lettera d’amore al Lens: "Non dimenticherò mai ciò che ho vissuto"... Saint-Maximin, lettera d’amore al Lens: "Non dimenticherò mai ciò che ho vissuto"
Venezia, sogno Saint-Maximin per l’attacco: avviati i contatti con l’ex Newcastle... Venezia, sogno Saint-Maximin per l’attacco: avviati i contatti con l’ex Newcastle
Altre notizie Calcio estero
Real Madrid, sospiro di sollievo per Courtois: infortunio lieve, ecco quando sarà... Real Madrid, sospiro di sollievo per Courtois: infortunio lieve, ecco quando sarà disponibile
Ci aveva pensato il Venezia, l'ha spuntata la MLS: Saint-Maximin riparte da Charlotte... UfficialeCi aveva pensato il Venezia, l'ha spuntata la MLS: Saint-Maximin riparte da Charlotte
Colpo da quasi 60 milioni a centrocampo per lo United: dal Chelsea arriva Santos UfficialeColpo da quasi 60 milioni a centrocampo per lo United: dal Chelsea arriva Santos
Minacce di morte e inviti al suicidio, Sorloth nel mirino degli haters dopo l'errore... Minacce di morte e inviti al suicidio, Sorloth nel mirino degli haters dopo l'errore nei quarti
Esordio tra i pro a 35 anni per Cristo Fernandez: l'attore di Ted Lasso realizza... Esordio tra i pro a 35 anni per Cristo Fernandez: l'attore di Ted Lasso realizza un sogno
Saltato Ederson, lo United non si ferma ad Andrey Santos: pagherà la clausola di... Saltato Ederson, lo United non si ferma ad Andrey Santos: pagherà la clausola di Tielemans
Un ex Milan vola in Armenia a 22 anni: Marko Lazetic lascia l'Aberdeen dopo una stagione... UfficialeUn ex Milan vola in Armenia a 22 anni: Marko Lazetic lascia l'Aberdeen dopo una stagione
Il PSG blinda una delle sue stelline: primo contratto pro per il 18enne trequartista... UfficialeIl PSG blinda una delle sue stelline: primo contratto pro per il 18enne trequartista Ayari
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Guardiola Ct dell’Italia, con Maldini e Leonardo si può. Juve, Spalletti insiste per Kessie e Goretzka. Vlahovic ci ripensa. Milan, bloccato Rabiot. Inter, fascia destra maledetta. Fiorentina scatenata: ora Oulai. Allegri senza Lukaku e De Bruyne
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Carnevali: "Il PSG chiede troppo per Kolo Muani. 45 milioni? Di più"
Immagine top news n.1 Sbarcato a Roma il nuovo rinforzo per la difesa della Lazio: le immagini di Doekhi
Immagine top news n.2 Niente Inter per Khalaili, l'annuncio di Marotta: "Non ha superato le visite mediche"
Immagine top news n.3 Paulo Dybala ha rinnovato con la Roma. L'annuncio del club e tutti i dettagli
Immagine top news n.4 Il post-Gila e un gemello d'arte: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.5 Zaniolo e un futuro ancora da scrivere. Juventus e Milan alla finestra, il Bologna sullo sfondo
Immagine top news n.6 Come Berlusconi 40 anni fa: Cardinale in elicottero a Milanello nel primo giorno di ritiro
Immagine top news n.7 Roma, ci siamo per il rinnovo di Dybala: il suo agente arrivato a Trigoria
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Giocare d'anticipo, anche nel giorno del compleanno: Paratici protagonista di questa fase di mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quanti gioielli tra entrate e uscite. Perché l'Udinese è al centro del mercato
Immagine news podcast n.2 L'Inter non punta solo su Khalaili: la vera scommessa si chiama Luis Henrique
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione Fiorentina passerà da altri colpi improvvisi e da addii pesanti
Immagine news podcast n.4 Il Napoli deve vendere, il Mondiale frena la Juve ma Kolo Muani l'aiuta: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Guardiola ct della Nazionale, l'ipotesi secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Il Mondiale secondo Mussa: "Francia? La Spagna è l'avversario più duro"
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, Enrico Fedele: "Tra Lukaku e De Bruyne non terrei nessuno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Salta un acquisto all'Inter, parla Carnevali su Kolo Muani: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, lo staff di Grosso per il 2026/27: confermato l'innesto di Filippi dal Milan
Immagine news Serie A n.3 Juve, Carnevali: "Frattesi? Farebbe comodo a tutti, ma abbiamo troppi centrocampisti"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, dalla Francia: il Lens ci prova per Openda, ma il nodo è l'ingaggio
Immagine news Serie A n.5 Lecce, preso un centrocampista italo-marocchino dall'Al Ain: arriva El Bouradi
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Carnevali: "Il PSG chiede troppo per Kolo Muani. 45 milioni? Di più"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Cremonese blinda il centravanti Stuckler: il danese ha firmato per i prossimi 4 anni
Immagine news Serie B n.2 Arezzo, arriva il centrocampista Mattia Sala: ha firmato un triennale
Immagine news Serie B n.3 Colpo d'esperienza in mezzo al campo per il Modena: ha firmato Gaston Brugman
Immagine news Serie B n.4 Mantova, visite mediche terminate per Ignacchiti: ora firmerà un quadriennale
Immagine news Serie B n.5 Hellas Verona, Ferrarese entra nel settore giovanile con Calvetti come coordinatore
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il ritiro estivo delle 20 squadre: ecco tutti i luoghi della preparazione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Doppio rinnovo in casa Desenzano: Procaccio fino al 2027, Parlato fino al 2029
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, c'è il ritorno di Mallamo a centrocampo: ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie C n.3 Grosseto, arriva un terzino dall'Inter: è il giovane Della Mora. Ha firmato un biennale
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, ecco Cortinovis per il reparto avanzato: l'ex atalantino ha firmato un biennale
Immagine news Serie C n.5 Lecco, primo contratto per il giovane Arena: ha firmato per un anno coi blucelesti
Immagine news Serie C n.6 Alcione Milano, innesto in prospettiva a centrocampo: arriva il 2008 Braida
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Argentina-Svizzera
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Norvegia-Inghilterra
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Francia-Marocco, la rivincita del 2022 apre i quarti del Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio, Grassadonia confermato in panchina. E ci sono cinque nuovi acquisti
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Women, ceduta in prestito Anna Longobardi alla Lazio
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma Women, ceduta a titolo definitivo Carlotta Masu alla Lazio Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, visite mediche per Kysha Sylla. Arriva dall'Olympique Lione
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, dal Real Madrid arriva Sheila García: contratto fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Khelifi si presenta: "Firmo con un top club, non vedo l'ora di iniziare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Per fortuna il campo verde è ancora l’unico giudice… per ora
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 13 luglio 2025, si conclude il primo Mondiale per Club FIFA. Vince il Chelsea 3-0
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, i top 11 dei quarti di finale dei Mondiali
Newsticker
13:02 Parigi, Madrid, Londra e Buenos Aires: il calcio nelle grandi capitali del mondiale
11/07 Jayden Adams trovato morto a 25 anni: Sudafrica e calcio africano sotto choc
10/07 Spagna-Belgio 2-1: la Roja conquista la semifinale
10/07 Serie B, un fondo americano in trattativa per l’Empoli
09/07 Francia insuperabile, batte 2 a 0 il Marocco e approda in semifinale