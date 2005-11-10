Ufficiale Ci aveva pensato il Venezia, l'ha spuntata la MLS: Saint-Maximin riparte da Charlotte

Era stato accostato anche al Venezia, ma la carriera di Allan Saint-Maximin (29 anni) proseguirà in MLS, con Charlotte FC che ne ha appena annunciato l'acquisto da svincolato, dopo l'addio al Lens: "Il Charlotte FC ha annunciato oggi di aver ingaggiato l'attaccante francese Allan Saint-Maximin con un contratto triennale da Designated Player, valido fino al termine della stagione 2028-29. Saint-Maximin occuperà uno dei posti riservati ai Designated Player e uno slot da giocatore internazionale nell'attuale rosa del club".

La carriera di Saint-Maximin

Nella nota viene anche riassunta la carriera dell'esterno d'attacco: "L'attaccante francese ha conquistato recentemente la Coppa di Francia con il RC Lens, il primo successo nella competizione nella storia del club. Arrivato al Lens nel mese di febbraio, Saint-Maximin ha dato un contributo importante alla squadra, aiutandola a chiudere al secondo posto in Ligue 1, traguardo raggiunto solo per la sesta volta nei 120 anni di storia del club. Ha realizzato 4 gol e 3 assist in 13 presenze complessive. Saint-Maximin si è affermato in Premier League, dove ha militato per quattro stagioni con il Newcastle United. Nel corso della sua esperienza al St. James' Park ha entusiasmato i tifosi con le sue giocate, collezionando 13 gol e 21 assist in 124 presenze. Nell'ultima stagione con i Magpies, il Newcastle ha chiuso al quarto posto in Premier League, qualificandosi alla Champions League per la prima volta dal 2003. Nell'estate del 2023 si è trasferito ai sauditi dell'Al-Ahli per una cifra riportata vicina ai 30 milioni di dollari. Con il club ha disputato 30 partite nella Saudi Pro League, mettendo a segno 4 reti e 9 assist. Per la stagione 2024-25 è stato ceduto in prestito al Fenerbahçe, nella Süper Lig turca, dove ha totalizzato 31 presenze in tutte le competizioni, comprese Champions League ed Europa League, partecipando a 8 gol tra reti e assist con il club di Istanbul. Prima di approdare al Lens, ha disputato 16 partite con il Club América nella Liga MX, contribuendo a 5 gol tra reti e assist. Saint-Maximin ha iniziato la propria carriera professionistica a soli 16 anni con il Saint-Étienne, prima di trasferirsi al Monaco nel 2015. Successivamente ha giocato in prestito con l'Hannover 96, in Bundesliga, e con il Bastia in Ligue 1, prima di essere acquistato a titolo definitivo dal Nizza nel 2017. Nelle due stagioni trascorse sulla Costa Azzurra ha collezionato 11 gol e 15 assist in 74 presenze".

Le parole del DG di Charlotte

Ai canali del club arriva anche un rapido commento di Zoran Krneta, direttore generale di Charlotte: "Maxi è un talento offensivo di livello assoluto, che ha dimostrato con continuità il proprio valore ai massimi livelli del calcio mondiale, inclusa la Premier League. Siamo entusiasti di portare a Charlotte un giocatore della sua qualità nel pieno della sua carriera. La sua creatività, la velocità, le qualità tecniche e l'estro lo rendono fin da subito uno dei giocatori più entusiasmanti della Major League Soccer. L'arrivo di un calciatore con il suo curriculum, la sua esperienza e la sua mentalità vincente rafforza le nostre opzioni offensive e migliora la squadra nel suo complesso. Siamo felici di dare il benvenuto a lui e alla sua famiglia a Charlotte".