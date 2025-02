Ufficiale Il Reims conferma Samba Diawara come tecnico: pagherà una penale per ogni partita

Dopo la separazione con Luka Elsner, il Reims aveva affidato temporaneamente la panchina a Samba Diawara, che già aveva ricoperto questo ruolo ad interim nel finale della scorsa stagione dopo l'addio di Will Still. Il club, in una conferenza stampa tenutasi ieri, ha confermato il tecnico fino al termine della stagione... e oltre. Diawara sarà supportato nella sua missione da uno staff tecnico che conosce bene, rafforzato da Franck Chalençon. Il Reims pagherà inoltre una penale per ogni partita in cui Diawara siederà in panchina, in quanto non è in possesso della licenza per allenare in Ligue 1. Lo stesso è avvenuto in passato proprio con Still.

Il direttore sportivo Mathieu Lacour ha dichiarato: "Le nostre discussioni di questa settimana sono state estremamente costruttive e hanno portato a una posizione comune molto chiara, sia da parte nostra che da parte di Samba. Abbiamo preso la decisione di avviare una collaborazione a lunghissimo termine con Samba alla guida della prima squadra. Questa non è una scelta provvisoria né temporanea fino alla fine della stagione: Samba è l'allenatore della squadra professionistica, con una visione a lungo termine del ruolo e della nostra collaborazione.

Raramente ho visto un uomo raggiungere una tale unanimità all'interno di un Club. Dall'Academy alla Pro 2, passando per l'amministrazione e ovviamente lo staff professionistico, è una persona che, a livello umano, raggiunge l'unanimità di consensi. Un intero Club vuole dare energia positiva per il suo successo. Credo che queste energie positive ci consentiranno di vincere di nuovo le partite e di uscire da questa zona di torpore".