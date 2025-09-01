Ufficiale
Il Sunderland rinforza anche le fasce di difesa: dal Lipsia ecco Geertruida
Il Sunderland si rinforza in difesa acquistando dal Lipsia Lutsharel Geertruida. 25 anni, il terzino olandese arriva con la formula del prestito.
