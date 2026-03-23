Il Tottenham guarda al futuro: idea De Zerbi per la panchina. Ma solo in caso di salvezza

Il Tottenham è ovviamente concentrato nel cercare di conquistare la salvezza in Premier League in questa stagione dopo essere precipitato in piena zona retrocessione. Dopo la sconfitta casalinga contro il Nottingham Forest infatti la squadra londinese allenata da Igor Tudor - che ha raccolto una sola vittoria in sette panchine -, è scivolata ulteriormente in classifica e ora ha un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto a sette giornate dalla fine.

Il croato, subentrato un mese fa a Thomas Frank, per ora resiste sulla panchina, ma anche in caso di salvezza non proseguirà la sua avventura sulla panchina degli Spurs che si stanno dunque guardando attorno alla ricerca di un tecnico che possa rilanciare il club dopo questa stagione. Secondo il Telegraph il nome in pole sarebbe quello di Roberto De Zerbi, reduce dall’esonero al Marsiglia, che avrebbe dato la propria disponibilità a guidare il Tottenham nella prossima stagione in Premier League tornando così in Inghilterra dopo le buone cose fatte vedere al Brighton. L’altro nome è quello di Mauricio Pochettino, ora alla guida degli Stati Uniti d’America e già al Tottenham dal 2014 al 2019.

Il club londinese starebbe anche cercando un direttore sportivo per la prossima stagione, dopo l’addio con Fabio Paratici, e avrebbe individuato in Sebastian Kehl, ex del Borussia Dortmund, il candidato principale.