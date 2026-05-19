Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

RB Lipsia, c'è il rinnovo per il portiere Schlieck. Attualmente in forza al Greuther Furth

RB Lipsia, c'è il rinnovo per il portiere Schlieck. Attualmente in forza al Greuther FurthTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:55Calcio estero
Tommaso Maschio

Il Lipsia ha annunciato di aver prolungato di altri due anni il contratto del portiere Timo Schlieck attualmente in forza al Greuther Furth dove ha collezionato nove presenze in ZweiteLiga (la seconda serie tedesca). Questa la nota del club tedesco:

“L'RB Lipsia ha prolungato il contratto del portiere Timo Schlieck di altri due anni, fino al 2029. Il ventenne è attualmente in prestito allo SpVgg Greuther Fürth , dove ha collezionato nove presenze nella 2. Bundesliga.

Nonostante sia stato fermo per un infortunio alla coscia nelle scorse settimane, il portiere si è ripreso e ora cercherà di aiutare il Fürth a salvarsi attraverso i play-off retrocessione . 

Schlieck è entrato a far parte dell'accademia del RBL nel 2021 , proveniente dal settore giovanile del Borussia Dortmund . Tre anni dopo, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il RBL. Il portiere ha trascorso la stagione 2024/25 in prestito all'RSC Anderlecht , disputando 21 partite ufficiali con la squadra riserve del club nella Challenger Pro League. Nell'estate del 2025 si è poi trasferito in prestito al Fürth".

Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Bayern Monaco, per Harry Kane non c'è l'accordo: chiede quattro anni di contratto... TMWBayern Monaco, per Harry Kane non c'è l'accordo: chiede quattro anni di contratto
Ansu Fati fra Monaco e Barcellona: i francesi lo riscattano, ma lui aspetta i catalani... Ansu Fati fra Monaco e Barcellona: i francesi lo riscattano, ma lui aspetta i catalani
Aston Villa, il 'Dibu' Martinez: "Provo la stessa emozione della finale con l'Argentina"... Aston Villa, il 'Dibu' Martinez: "Provo la stessa emozione della finale con l'Argentina"
Davide Ancelotti verso lo sbarco in Europa. Il Lille pensa a lui per il dopo Genesio... Davide Ancelotti verso lo sbarco in Europa. Il Lille pensa a lui per il dopo Genesio
Maran: "Ho seguito spesso l'Albania, Nations League ed Europei gli obiettivi. Sogno... Maran: "Ho seguito spesso l'Albania, Nations League ed Europei gli obiettivi. Sogno il Mondiale"
Manchester City, possibile rivoluzione estiva: via in otto dopo l'addio di Guardiola... Manchester City, possibile rivoluzione estiva: via in otto dopo l'addio di Guardiola
RB Lipsia, c'è il rinnovo per il portiere Schlieck. Attualmente in forza al Greuther... UfficialeRB Lipsia, c'è il rinnovo per il portiere Schlieck. Attualmente in forza al Greuther Furth
Clamoroso al Siviglia: l'arrivo di Mercado potrebbe saltare. Nonostante sia già stato... Clamoroso al Siviglia: l'arrivo di Mercado potrebbe saltare. Nonostante sia già stato annunciato
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Conte, Palladino e Sarri al 5%, Spalletti al 90 nonostante il crollo della Juventus: squadra per squadra, tutte le percentuali di permanenza degli allenatori di Serie A
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, terminato l'incontro in sede tra Chivu e la dirigenza. Dal rinnovo al mercato: tutte le ultime
Immagine top news n.1 Giudice Sportivo Serie A: Wesley, Rovella e altri 9, ecco chi salta l'ultima giornata
Immagine top news n.2 Alla Juventus saltano anche i nervi: multati Locatelli e Vlahovic dopo la lite in campo
Immagine top news n.3 Simonelli: "Respingo i sospetti di Binaghi. E nessun errore da parte di Lega Serie A"
Immagine top news n.4 Napoli-Conte, l'addio era nell'aria da un po': De Laurentiis non può più accontentarlo
Immagine top news n.5 Lautaro: "Inter, a luglio ero devastato. Se fosse arrivata un'offerta importante forse..."
Immagine top news n.6 Solo tre allenatori hanno la certezza di rimanere nei club. E poi si parla di progetto
Immagine top news n.7 Una nuova figura si sta affacciando con forza sul mondo Milan. Chi è e che cosa farà
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Via al domino allenatori: da Sarri a Conte e Allegri. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Budget e obiettivi: come ripartirà l'Inter dopo lo scudetto. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il coraggio del Cagliari: così Pisacane si è guadagnato la conferma
Immagine news podcast n.3 Cinque giocatori al centro del progetto Venezia in Serie A
Immagine news podcast n.4 Un grande 9 di ritorno e due top tra porta e centrocampo: nasce la nuova Juve
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Dario Canovi: "Con Spalletti forse alla Juve cominciano a proteggere un progetto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Allegri, Conte e Sarri superati. Al Milan vedrei bene De Rossi"
Immagine news Serie A n.3 Bordin: "Napoli squadra fortissima. Per la panchina tanti nomi, ma dico Italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, i migliori 5 italiani dopo 37 giornate: Dimarco fa il vuoto
Immagine news Serie A n.2 La Champions che verrà: proiezione 2026/27. Salgono a 24 le qualificate alla League Phase
Immagine news Serie A n.3 Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 37 giornate: Hojlund sale sul podio
Immagine news Serie A n.4 Panchina cercasi: i migliori allenatori su piazza. Maran saluta e si accasa
Immagine news Serie A n.5 Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 12 giornate: riecco McTominay
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, domani in agenda contatti con Maurizio Sarri. E poi decisione a breve
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Vicenza accelera sul fronte rinnovi: vicino l'accordo fino al 2027 per Talarico
Immagine news Serie B n.2 Monza, cresce l'attesa per la sfida con la Juve Stabia: attesi oltre 10mila tifosi allo stadio
Immagine news Serie B n.3 Empoli, incontro con Caserta per discutere il futuro. Ma solo dopo il Cammino di Santiago
Immagine news Serie B n.4 Sambenedettese, Touré piace in Serie B: quattro club sulle sue tracce
Immagine news Serie B n.5 Modena, Santoro: "Dispiace per l'epilogo della stagione. Futuro? Ho rinnovato, c'è un progetto"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, in vista incontro Piccoli-Modesto. Obiettivo blindare anche Trimboli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Monopoli si rinforza per la per la prossima stagione: preso il centrocampista Gioielli
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Antonini vince in Tribunale contro il Fisco: "Ci devono riammettere in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 La Dolomiti andrà avanti con Bonatti. Giugliarelli annuncia: "Punto di riferimento da cui ripartire"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Crespi ha convinto: l'attaccante sarà riscattato dall'Avellino
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Maita: "Scegliere Floro Flores è stata una magia. Solo il Catanzaro come noi"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, quarti di finale dei playoff: gli arbitri delle quattro gare di ritorno. Da qui, le semifinaliste
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Como-Parma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Genoa-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 I sogni son desideri...ma anche realtà. Bartalini esordisce con la Fiorentina Femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Giugliano MVP, Wullaert miglior attaccante: tutti i premi della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Como non lascia, ma raddoppia: il prossimo anno in Serie A ci sarà anche il derby in riva al lago
Immagine news Calcio femminile n.4 Giugliano MVP della Serie A femminile: "Scudetto speciale, nessuno se lo aspettava"
Immagine news Calcio femminile n.5 Malagò: "Il calcio femminile può crescere, ma bisogna partire dalle basi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, D’Auria: "Stagione in crescita, ora faremo un bilancio. Nazionale? Spero nella chiamata"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Sauro Fattori, dalla Fiorentina un viaggio lungo una vita nel calcio italiano Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Caos Roma-Lazio: Lega vs Prefettura, la deriva del calcio italiano