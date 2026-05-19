Ufficiale RB Lipsia, c'è il rinnovo per il portiere Schlieck. Attualmente in forza al Greuther Furth

Il Lipsia ha annunciato di aver prolungato di altri due anni il contratto del portiere Timo Schlieck attualmente in forza al Greuther Furth dove ha collezionato nove presenze in ZweiteLiga (la seconda serie tedesca). Questa la nota del club tedesco:

“L'RB Lipsia ha prolungato il contratto del portiere Timo Schlieck di altri due anni, fino al 2029. Il ventenne è attualmente in prestito allo SpVgg Greuther Fürth , dove ha collezionato nove presenze nella 2. Bundesliga.

Nonostante sia stato fermo per un infortunio alla coscia nelle scorse settimane, il portiere si è ripreso e ora cercherà di aiutare il Fürth a salvarsi attraverso i play-off retrocessione .

Schlieck è entrato a far parte dell'accademia del RBL nel 2021 , proveniente dal settore giovanile del Borussia Dortmund . Tre anni dopo, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il RBL. Il portiere ha trascorso la stagione 2024/25 in prestito all'RSC Anderlecht , disputando 21 partite ufficiali con la squadra riserve del club nella Challenger Pro League. Nell'estate del 2025 si è poi trasferito in prestito al Fürth".