Infortunio gravissimo per Lucas Moura: out fino al 2027. E ha il contratto in scadenza a dicembre

Un episodio che cambia completamente gli scenari per Lucas Moura e per il San Paolo. Il fantasista brasiliano, costretto a lasciare il campo al 27' della sfida contro il Bahia, ha riportato un infortunio gravissimo che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. Gli esami hanno infatti evidenziato la rottura completa del tendine d’Achille della gamba destra, un problema che lo costringerà a uno stop lunghissimo, con rientro previsto non prima dell’inizio del 2027. Il club ha fornito aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del giocatore:

"Il centrocampista offensivo Lucas è stato operato lunedì mattina all'ospedale Einstein per riparare la rottura completa del tendine d'Achille della gamba destra. L'intervento, eseguito dall'équipe del dottor Moisés Cohen, è andato bene e il giocatore dovrebbe essere dimesso dall'ospedale martedì 5, per riposare a casa durante i primi giorni di recupero prima di iniziare la riabilitazione con la squadra".

Un infortunio che pesa anche in ottica futura: con il contratto in scadenza a dicembre 2026, resta da capire se Lucas riuscirà a tornare in campo e con quale maglia, dopo un recupero che si preannuncia lungo e complesso.