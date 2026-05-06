Lucas Moura: "Peccato non aver alzato la Champions col PSG, ma era questione di tempo"

Lucas Moura sta attraversando un momento complicato della sua carriera. L’esterno brasiliano è infatti fermo ai box a causa di un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi fino al 2027. Nonostante ciò, ha voluto comunque condividere le sue riflessioni in un’intervista concessa a L'Équipe, in vista della semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

Nel corso della conversazione, l’ex giocatore del PSG ha parlato con emozione del trionfo europeo conquistato dal club parigino nella scorsa stagione, soffermandosi in particolare sull’amico e connazionale Marquinhos. "È stato un mix di emozioni", ha raccontato Moura. "Ero felicissimo per il club e per i tifosi, ma allo stesso tempo ho provato un po’ di amarezza: mi è dispiaciuto non aver mai alzato quel trofeo quando ero lì. Ci siamo andati davvero vicini".

Il brasiliano ha poi sottolineato quanto sia stato significativo vedere la gioia del capitano parigino: "Quando ho visto la felicità di Marquinhos, il suo sollievo, mi si è scaldato il cuore". Moura si è detto convinto che quel successo fosse solo questione di tempo: "Sapevo che sarebbe arrivato. Vincere la Champions non è facile, ma continuando a provarci prima o poi succede". Infine, ha elogiato il lavoro dell’allenatore Luis Enrique: "Ha costruito una squadra straordinaria. Sono davvero felice per il PSG, per il presidente Nasser Al-Khelaïfi, per i tifosi e per quello che considero un fratello, Marquinhos". Parole sincere, cariche di affetto e nostalgia.