Ufficiale Joan Garcia è un nuovo giocatore del Barcellona: contratto fino al 2031

Il Barcellona ha ufficializzato l’ingaggio di Joan García, portiere catalano classe 2000 prelevato dall’Espanyol dopo aver attivato la clausola rescissoria da 25 milioni di euro più l’adeguamento all’inflazione. L’operazione è stata definita nei dettagli e il giocatore firmerà il nuovo contratto venerdì presso la sede del club, in una cerimonia a porte chiuse. L'accordo avrà una durata di sei stagioni, fino al 30 giugno 2031.

Originario di Sallent de Llobregat, nel cuore della Catalogna, Joan García ha iniziato la carriera tra i pali seguendo l’esempio del fratello maggiore. Dopo le prime esperienze nelle giovanili di Manresa e Damm, è stato l’Espanyol a puntare su di lui quando aveva appena 15 anni. Durante la sua crescita nel vivaio blanquiazul, ha indossato con continuità la maglia della nazionale spagnola in tutte le selezioni giovanili, dall’U17 all’U21, e nel 2024 ha conquistato l’oro olimpico a Parigi. La chiamata nella nazionale maggiore sembra ormai solo questione di tempo.

La svolta della carriera è arrivata nella stagione 2023/24, quando si è imposto come titolare dell’Espanyol contribuendo alla promozione in Liga e poi alla salvezza, chiudendo la stagione come portiere con più parate in campionato (146) e miglior "goal preventer" secondo le statistiche avanzate. Con i suoi 24 anni, Joan rappresenta per il Barça un investimento per il presente e il futuro, assicurando affidabilità immediata e un potenziale da top europeo.