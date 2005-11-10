Kelechi Iheanacho è tornato: in gol per 10 partite di fila, è nella storia della Super League turca

Il centravanti nigeriano Kelechi Iheanacho ha scritto una pagina storica del calcio turco, diventando il primo giocatore in assoluto capace di andare a segno per 10 partite consecutive nella storia della lega professionistica locale. Il trentenne attaccante nigeriano ha siglato una splendida doppietta nel netto successo esterno per 3-0 con cui il suo Bursaspor si è imposto sul campo del Muğlaspor.

La straordinaria striscia realizzativa di Iheanacho ha visto l'ex Leicester timbrare il cartellino contro una serie impressionante di avversari: Bodrum FK, Iğdır FK, Karagümrük, Kayserispor, İstanbulspor, Manisa FK, Erokspor, Batman Petrolspor, Mardin 1969 Spor e, infine, Muğlaspor. Un rendimento monstre che testimonia il momento di forma straordinario dell'attaccante.

Grazie ai suoi gol e a una continuità d'impatto senza precedenti, l'attaccante della nazionale nigeriana si sta consacrando come l'assoluto trascinatore del Bursaspor, guidando il club a suon di record e imponendosi come il profilo offensivo più determinante dell'intero campionato. L'ex City dopo qualche anno di appannamento è tornato ad essere totalmente determinante, trovando nella Super League turca un ambiente ideale a stimolarlo