Ufficiale Occasione dal 'cestone' degli svincolati: Kelechi Iheanacho ha rescisso con il Siviglia

Kelechi Iheanacho è ufficialmente un giocatore svincolato. L’attaccante nigeriano classe 1996 ha rescisso il contratto che lo legava al Siviglia, club con cui aveva firmato due stagioni fa ma senza mai lasciare il segno. Nell’ultima annata, Iheanacho era stato girato in prestito al Middlesbrough, in Championship, dove ha collezionato 15 presenze e 1 rete.

Cresciuto calcisticamente nel Manchester City e successivamente protagonista con il Leicester, con cui ha vinto una storica FA Cup nel 2021, il nigeriano è ora alla ricerca di una nuova avventura. Le sue qualità tecniche e la sua esperienza internazionale lo rendono un profilo interessante per diversi club, anche se negli ultimi anni il suo rendimento è stato altalenante.

La separazione con il Siviglia era nell’aria da settimane, con il club andaluso deciso a liberarsi di alcuni ingaggi pesanti fuori progetto. Iheanacho lascia così la Liga senza mai essersi realmente inserito, mettendo a referto soltanto 11 presenze e 3 gol. Ora il futuro è tutto da scrivere: sullo sfondo si parla di un forte interessamento del Celtic Glasgow in cerca di un nuovo attaccante dopo la cessione di Adam Idah allo Swansea.