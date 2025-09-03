Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Si era svincolato dal Siviglia, Iheanacho trova subito squadra: vola in Scozia al Celtic

Si era svincolato dal Siviglia, Iheanacho trova subito squadra: vola in Scozia al Celtic TUTTO mercato WEB
© foto di Imago/Image Sport
Oggi alle 08:57Calcio estero
di Niccolò Righi

Era rimasto svincolato dopo un'esperienza poco fortunata al Siviglia ma Kelechi Iheanacho ci ha messo poco a trovare una nuova squadra. Nella giornata di oggi, infatti, il centravanti nigeriano, ex tra le altre di Manchester City e Leicester, ha firmato un annuale con opzione per una seconda stagione con gli scozzesi del Celtig Glasgow. Questa la nota ufficiale:

"Il Celtic Football Club è lieto di annunciare la firma di Kelechi Iheanacho con un contratto annuale, soggetto all'autorizzazione internazionale, con la possibilità per il club di stipulare un ulteriore anno.

L'attaccante nigeriano di 28 anni ha trascorso due anni con il Manchester City all'inizio della sua carriera professionistica e ha vinto la Coppa di Lega durante il suo periodo all'Etihad. Successivamente si unì al Leicester City, dove collezionò oltre 200 presenze. Durante la sua permanenza al Leicester, lavorò sotto la guida di Brendan Rodgers e vinse la FA Cup nel 2021. Nel 2024, Kelechi si è trasferito alla squadra spagnola del Siviglia, prima di trascorrere la fine della stagione 2024/25 in prestito al Middlesbrough, squadra del campionato inglese. Finora ha collezionato quasi 60 presenze con la nazionale nigeriana nel corso della sua carriera e ha aiutato la sua nazione a raggiungere il secondo posto nella Coppa d'Africa del 2023".

Il manager del Celtic Brendan Rodgers ha dichiarato: "Conosco molto bene Kelechi e so cosa può apportare alla squadra. È un giocatore di grande talento, con grandi capacità, atletismo e impegno. Sono sicuro che gli piacerà molto stare al Celtic e credo che i nostri tifosi apprezzeranno il suo contributo. Ha una grande esperienza ed è nel pieno della sua stagione migliore, quindi può essere un ottimo acquisto per noi. Sono sicuro che darà un grande contributo alla squadra".

Articoli correlati
Occasione dal 'cestone' degli svincolati: Kelechi Iheanacho ha rescisso con il Siviglia... Occasione dal 'cestone' degli svincolati: Kelechi Iheanacho ha rescisso con il Siviglia
Iheanacho torna in Inghilterra: l'ex Leicester e City ricomincia dal Middlesbrough... Iheanacho torna in Inghilterra: l'ex Leicester e City ricomincia dal Middlesbrough
Iheanacho ai margini del Siviglia, Finidi lo difende: "Dovrebbe andare via, ha 28... Iheanacho ai margini del Siviglia, Finidi lo difende: "Dovrebbe andare via, ha 28 anni"
Altre notizie Calcio estero
Premier regina del mercato, Cucurella: "Soldi distribuiti meglio: gli altri prendano... Premier regina del mercato, Cucurella: "Soldi distribuiti meglio: gli altri prendano esempio"
Maiorca, pugno durissimo con capitan Rodriguez: sospensione e revoca della fascia.... Maiorca, pugno durissimo con capitan Rodriguez: sospensione e revoca della fascia. Il motivo
Jorge Sampaoli torna in sella: è il nuovo allenatore dell'Atletico Mineiro UfficialeJorge Sampaoli torna in sella: è il nuovo allenatore dell'Atletico Mineiro
Huijsen e i primi mesi al Madrid: "A volte l'allenamento è persino meglio delle partite"... Huijsen e i primi mesi al Madrid: "A volte l'allenamento è persino meglio delle partite"
Bayern Monaco, Jackson si presenta: "Questo club è sinonimo di grandi successi" Bayern Monaco, Jackson si presenta: "Questo club è sinonimo di grandi successi"
Dopo una stagione da 0 presenze Umtiti riflette sul ritiro: decisione attesa nei... Dopo una stagione da 0 presenze Umtiti riflette sul ritiro: decisione attesa nei prossimi giorni
Fermin sull'interesse del Chelsea: La priorità sempre stata il Barça". Poi parla... Fermin sull'interesse del Chelsea: La priorità sempre stata il Barça". Poi parla di Gavi
Il retroscena dalla Francia: Paris FC e Monaco avevano provato a riportare Kante... Il retroscena dalla Francia: Paris FC e Monaco avevano provato a riportare Kante in Europa
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin La mossa del Napoli, i due volti dell’Inter, la matassa del Milan, il gran finale Juve, la regina Como e altro ancora: il perdibile pagellone al mercato
Le più lette
1 La mossa del Napoli, i due volti dell’Inter, la matassa del Milan, il gran finale Juve, la regina Como e altro ancora: il perdibile pagellone al mercato
2 Lookman è incedibile per Arabia Saudita e Turchia. Non ci sarebbe il sostituto
3 Sampdoria alla caccia di una punta fra gli svincolati: spunta il nome di Puscas
4 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 settembre
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 Udinese, Nani: “Gueye e Miller diventeranno protagonisti. Thauvin voleva andare via”
Immagine top news n.1 Juventus, fase calda per il rinnovo di Yildiz: il padre in arrivo a Torino, tutti i dettagli
Immagine top news n.2 Cremaschi alle visite mediche col Parma: si concretizza così il nono acquisto gialloblù
Immagine top news n.3 Lookman è incedibile per Arabia Saudita e Turchia. Non ci sarebbe il sostituto
Immagine top news n.4 Varane e Alli, quando le operazioni di marketing non funzionano in campo
Immagine top news n.5 Inter, la sosta per riordinare le idee. Chivu presenta la lista Champions
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini: "Operazioni in ballo all'ultimo momento non ci avrebbero dato vantaggio"
Immagine top news n.7 Francesco Pio Esposito: "Scamacca un modello. In estate mai pensato di lasciare l'Inter"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il calciomercato è finito, Isak è il recordman. E la Premier League fa un altro record Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa è emerso dalla prima conferenza stampa tenuta a Coverciano dal nuovo CT
Immagine news podcast n.2 L'incredibile estate in trincea del mercato in uscita della Lazio
Immagine news podcast n.3 C'è una Regina indiscussa del calciomercato italiano
Immagine news podcast n.4 Un pericoloso e costosissimo azzardo: i dubbi (e i pregi) di Nkunku al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Franco Ordine sul Milan: “Il mercato è da 6. Solo sul finale si è dato ascolto ad Allegri”
Immagine news Serie C n.2 Arzignano, Chiarello: "Giocare col mercato aperto è imbarazzante. Andrebbe chiuso prima"
Immagine news Altre Notizie n.3 Dopo il mercato, chi dietro al Napoli? L'opinione degli esperti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, sondaggi dalla Turchia per Milik: si muove il Samsunspor
Immagine news Serie A n.2 Roma, la DIGOS indaga sugli episodi di Pisa. Possibile che il derby si giochi alle 12:30
Immagine news Serie A n.3 Koulibaly: "Modric sublime, come De Bruyne. Osimhen? Ha fatto la sua scelta, gli auguro il meglio"
Immagine news Serie A n.4 Cherubini: "Rifiutata offerta più vantaggiosa del Newcastle per Leoni, ma quando arriva il Liverpool..."
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Nani: “Da Zaniolo ci aspettiamo tanto. Contro l’Inter bravi e fortunati”
Immagine news Serie A n.6 Papà Gimenez: "Le dichiarazioni del ds Milan mentre era titolare ci hanno fatto capire"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Pescara ha scelto il difensore: pressing su Caldirola. E per la porta si guarda a Sepe
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Gemmi: "Mentalizzati e ossessionati da quello che è l'obiettivo primario: la salvezza"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, lavoro personalizzato per Valzania e Cangiano. Si aspetta il nuovo difensore
Immagine news Serie B n.4 Il mercato è finito. Come cambiano le 20 squadre di Serie B: il focus di TMW
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria alla caccia di una punta fra gli svincolati: spunta il nome di Puscas
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Condé verso la permanenza: sfumata la cessione all'Atromitos
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Duello Cosenza-Triestina per lo svincolato Pettinari. Sul piatto c'è una proposta biennale
Immagine news Serie C n.2 Rimini, al peggio non c'è mai fine: adesso anche Braglia è pronto a dire addio
Immagine news Serie C n.3 Latina, Condò: "Ricostruita la squadra da zero. Lavoriamo per crescere i giovani"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, Borras: "Dodici innesti in due sessioni. Otto dei quali a titolo definitivo"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Giani: "Il 37 lo avevo a Pisa con Gattuso. Ora sogno il gol al Rigamonti"
Immagine news Serie C n.6 Dalla penalizzazione allo stadio chiuso: la giornata di ordinaria follia che si è vissuta a Rimini
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Catena: "Con l'Inter, prima gara contro un top club. Siamo fiduciose"
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Femminile, gli accoppiamenti del 1° turno: 4 le squadre di A impegnate
Immagine news Calcio femminile n.3 Sarà Schiavi a guidare l'Italia U17 al Mondiale. Poi la panchina andrà a Leandri
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, tegola Serturini: rottura del legamento crociato. "Tornerò più determinata che mai"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, rinnovo fino al giugno 2028 per Michela Catena
Immagine news Calcio femminile n.6 Cantore è sempre 'on fire': terzo gol in 4 gare con la maglia del Washington Spirit
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso