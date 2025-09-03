Ufficiale Si era svincolato dal Siviglia, Iheanacho trova subito squadra: vola in Scozia al Celtic

Era rimasto svincolato dopo un'esperienza poco fortunata al Siviglia ma Kelechi Iheanacho ci ha messo poco a trovare una nuova squadra. Nella giornata di oggi, infatti, il centravanti nigeriano, ex tra le altre di Manchester City e Leicester, ha firmato un annuale con opzione per una seconda stagione con gli scozzesi del Celtig Glasgow. Questa la nota ufficiale:

"Il Celtic Football Club è lieto di annunciare la firma di Kelechi Iheanacho con un contratto annuale, soggetto all'autorizzazione internazionale, con la possibilità per il club di stipulare un ulteriore anno.

L'attaccante nigeriano di 28 anni ha trascorso due anni con il Manchester City all'inizio della sua carriera professionistica e ha vinto la Coppa di Lega durante il suo periodo all'Etihad. Successivamente si unì al Leicester City, dove collezionò oltre 200 presenze. Durante la sua permanenza al Leicester, lavorò sotto la guida di Brendan Rodgers e vinse la FA Cup nel 2021. Nel 2024, Kelechi si è trasferito alla squadra spagnola del Siviglia, prima di trascorrere la fine della stagione 2024/25 in prestito al Middlesbrough, squadra del campionato inglese. Finora ha collezionato quasi 60 presenze con la nazionale nigeriana nel corso della sua carriera e ha aiutato la sua nazione a raggiungere il secondo posto nella Coppa d'Africa del 2023".

Il manager del Celtic Brendan Rodgers ha dichiarato: "Conosco molto bene Kelechi e so cosa può apportare alla squadra. È un giocatore di grande talento, con grandi capacità, atletismo e impegno. Sono sicuro che gli piacerà molto stare al Celtic e credo che i nostri tifosi apprezzeranno il suo contributo. Ha una grande esperienza ed è nel pieno della sua stagione migliore, quindi può essere un ottimo acquisto per noi. Sono sicuro che darà un grande contributo alla squadra".