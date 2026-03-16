L'accusa di AS : "Tapia non ha voluto la Finalissima Madrid per i problemi giudiziari"
Il quotidiano spagnolo AS lancia accuse pesanti contro la Federazione argentina di calcio. Secondo il giornale madrileno, il presidente della AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, avrebbe rifiutato di organizzare la Finalissima al Santiago Bernabéu per motivi giudiziari, e non per le ragioni ufficiali legate al campo neutro.
Tapia sarebbe infatti sotto indagine per evasione fiscale in Argentina, con presunti mancati pagamenti per circa 11 milioni di euro. Il dirigente non potrebbe lasciare il paese senza l’autorizzazione della giustizia. Ci sarebbero inoltre sospetti sull’uso di società di comodo in Spagna per trasferire fondi, limitando ulteriormente la sua libertà di movimento. In questo contesto, una trasferta a Madrid avrebbe potuto esporre Tapia al rischio di arresto, anche con eventuale permesso delle autorità argentine.