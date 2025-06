Ufficiale L'Hoffenheim pesca un talento dalla Svizzera: ufficiale l'acquisto del 21enne Avdullahu

vedi letture

Salvo per tre punti di distacco dalla terzultima classificata di Bundesliga, ora l'Hoffenheimvuole buttarsi alle spalle gli ultimi 12 mesi e ricominciare da zero e con positività in vista della prossima stagione. Da qui il rinforzo a centrocampo, per altro uno dei talenti più promettenti della Svizzera, si vocifera: Leon Avdullahu è ufficialmente un nuovo giocatore degli azzurro-bianchi. Il mediano classe 2004 ha firmato un contratto di diversi anni, tuttavia il termine di scadenza non è stato specificato nell'annuncio. Un affare da 8 milioni di euro.

Il comunicato ufficiale

"L'Hoffenheim rinforza il suo centrocampo con uno dei talenti più promettenti della Svizzera: Leon Avdullahu si trasferisce dal campione in carica del doppio titolo FC Basel al Kraichgau. Il centrocampista difensivo ventunenne ha firmato un contratto a lungo termine con la TSG e porta con sé, nonostante la giovane età, già molta esperienza.

Avdullahu ha fatto parte delle squadre giovanili del Basilea dal 2018, dopo essere passato dal Solothurn alla rinomata accademia. La sua definitiva affermazione nella squadra professionistica è arrivata nella stagione 2023/24, quando si è rapidamente imposto come elemento indispensabile della squadra. Nella stagione del titolo del Basilea, Avdullahu ha disputato 35 partite in Super League svizzera (1 gol) e quattro partite di coppa. In totale, il difensore alto 1,85 metri conta 71 presenze ufficiali (3 gol) con il Basilea. Le sue doti di leadership le ha inoltre dimostrate come capitano della nazionale svizzera Under 21.

Con Leon Avdullahu, l'Hoffenheim ingaggia un giocatore che, nonostante la giovane età, porta già molta esperienza e che si adatta perfettamente al profilo richiesto a un centrocampista difensivo moderno. Il club è convinto che Avdullahu giocherà un ruolo importante nei prossimi anni", la chiosa.

Parla il nuovo acquisto

"Sono incredibilmente orgoglioso di far parte ora di questa squadra e della TSG", ha detto Leon Avdullahu durante la sua presentazione. "Le trattative con i responsabili sono state ottime e mi hanno convinto rapidamente. Qui ci sono le condizioni ideali per continuare a migliorarmi costantemente e per festeggiare successi con il club. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e di cominciare finalmente a giocare".