Ufficiale Fernando Gago torna in Messico: l'argentino è il nuovo tecnico del Necaxa

Fernando Gago, fino a poche settimane fa allenatore del Boca Juniors, torna in Messico per allenare il Necaxa. Ecco il comunicato ufficiale: "Il tecnico argentino si unisce al Club Necaxa con l'impegno di rafforzare il progetto sportivo in vista del prossimo campionato. Ieri il Club Necaxa ha presentato ufficialmente Fernando Gago come nuovo capo allenatore della squadra dell'Aguascalientes, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Club House.

La presentazione è stata guidata dal direttore sportivo José Hanan, che ha sottolineato la carriera e la leadership dell'allenatore argentino, nonché il suo allineamento con la visione istituzionale del Club".

"Un giorno molto importante per il Club. Abbiamo l'opportunità di dare il benvenuto a Fernando, un uomo di immensa leadership e capacità. Arriva affamato di successo, intenzionato a dare il suo contributo al Club; ha apprezzato il nostro progetto e ha scelto di essere qui rispetto ad altre offerte", ha dichiarato il Direttore Sportivo. Da parte sua, Gago ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova sfida e il suo impegno nei confronti della squadra fin dal primo giorno: "Voglio dire ai tifosi che sono qui per lavorare, per dare il mio contributo al Club. Voglio ringraziarlo per l'opportunità che mi hanno dato di allenare di nuovo una squadra in Messico. Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserva il futuro"

La conferenza stampa si è conclusa con una foto di gruppo con lo staff tecnico che lo accompagnerà in questa nuova fase, tra cui gli assistenti Fabricio Coloccini e Sebastián Setti, oltre a Roberto Luzzi, preparatore fisico della squadra, segnando così l'inizio ufficiale di questo nuovo ciclo sulla panchina del Rayos.