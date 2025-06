Ufficiale Brighton, James Milner non si ritira. A 39 anni ha rinnovato per un'altra stagione

vedi letture

Il centrocampista James Milner ha concordato il rinnovo del contratto per un'altra stagione con il Brighton. Ecco il comunicato ufficiale: "Il 39enne, arrivato nel 2023, ha giocato 24 partite con l'Albion, ma la scorsa stagione è stato limitato a sole quattro presenze a causa di un infortunio patito ad agosto contro l'Arsenal.

È tornato in campo nell'ultima partita della stagione come sostituto nella vittoria per 4-1 contro gli Spurs, che ha assicurato l'ottavo posto. Milner ha collezionato 638 presenze in Premier League in una carriera iniziata al Leeds United nel 2001 e che ha incluso periodi di successo con Manchester City, Aston Villa e Liverpool. Solo Gareth Barry (653) ha giocato più partite nella storia della Premier League".

L'allenatore Fabian Hurzeler ha dichiarato: "Sono davvero contento che James sarà di nuovo con noi nella prossima stagione. La scorsa stagione non è riuscito ad aiutare la squadra in campo quanto avrebbe voluto, ma in rosa la sua esperienza è inestimabile, soprattutto per i giocatori più giovani. È una persona fantastica da avere nel nostro ambiente, è sempre disponibile per me e per la squadra. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con lui".