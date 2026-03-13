La CONMEBOL appoggia l’AFA: per la sede della Finalissima restano valide 3 opzioni

Il destino della Finalissima tra Argentina e Spagna è ancora incerto. Dopo un incontro a Buenos Aires tra Claudio Tapia (presidente della Federazione) e il presidente della CONMEBOL. Alejandro Domínguez, è stata ribadita la posizione dell’Argentina: la partita non si giocherà allo Santiago Bernabéu, come vorrebbe la UEFA.

Il motivo è semplice: disputare la sfida a Madrid significherebbe concedere un vantaggio alla Spagna, che giocherebbe di fatto in casa. Secondo quanto emerso, la UEFA avrebbe già discusso la possibilità di utilizzare lo stadio del Real Madrid insieme al presidente Florentino Pérez, senza però consultare preventivamente le altre parti in causa. Per questo motivo, Domínguez si è recato personalmente in Argentina per sostenere la posizione dell’AFA. Nonostante l'idea della capitale spagnola sia stata scartata, resta aperta la possibilità di una soluzione "europea": nelle prossime ore verranno proposte alcune alternative, tra cui stadi in Portogallo, Italia o Inghilterra. In quest’ultimo caso, però, è escluso Wembley, già impegnato per un’amichevole tra Inghilterra team e Uruguay.

L’ipotesi dell'Estadio Monumental, avanzata da Tapia, era in realtà una provocazione nei confronti della federazione spagnola, colpevole di voler trasformare una gara neutrale in una sfida casalinga. Tra l'altro, la casa del River Plate non sarà disponibile il 27 marzo perché si terrà un concerto degli AC/DC. Se non si raggiungerà un accordo nei prossimi giorni, la Finalissima rischia addirittura di essere rinviata o cancellata. La situazione è complicata anche dalla crisi in Medio Oriente, che ha fatto saltare il progetto iniziale di disputare il match al Lusail Stadium di Doha.