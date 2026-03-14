La nuova stella del calcio asiatico viene dal Laos? Un 19enne ha numeri impressionanti

L’Europa inizia a guardare con crescente interesse verso un talento emergente del calcio asiatico: si tratta di Peeter Phanthavong, attaccante laotiano e grande protagonista con l’Ezra FC, che sta attirando l’attenzione di diversi osservatori grazie a numeri impressionanti nonostante la giovane età. A soli 19 anni, il ragazzo ha statistiche che raramente passano inosservate: oltre 70 gol e circa 30 assist dall’inizio della sua carriera professionistica.

Nato nel febbraio 2006 nel villaggio di Hue Xa, nella provincia di Champasak, Phanthavong è considerato uno dei prospetti più promettenti della sua generazione nel Sud-Est asiatico. Anche in questa stagione ha confermato il suo straordinario fiuto del gol, mettendo a segno 27 reti e fornendo 11 assist in tutte le competizioni. Numeri che rafforzano ulteriormente un bilancio già notevole: 66 gol e 29 assist dalla stagione 2021-2022, quando ha debuttato tra i professionisti.

La sua esplosione si inserisce in un contesto più ampio: la crescita del calcio nei Paesi come Indonesia e Vietnam, che stanno investendo sempre di più nello sviluppo del movimento, mentre anche il Laos prova a ridurre il divario grazie ai programmi di sostegno della FIFA. A Vientiane, la capitale, è stato inaugurato un moderno centro di allenamento federale, simbolo di una struttura calcistica sempre più organizzata. Non a caso il presidente della FIFA. Gianni Infantino, ha visitato più volte il paese per sostenere questi progetti di crescita.

Nel frattempo Phanthavong continua a bruciare le tappe. Cresciuto nell’accademia dell’Ezra FC - club sostenuto da investitori sudcoreani - è arrivato in prima squadra a soli 16 anni, chiudendo la sua prima stagione con sette gol in 17 presenze. Da allora la sua ascesa è stata inarrestabile: con il club ha già conquistato due campionati nazionali e due coppe. Anche con la nazionale del Laos ha iniziato a ritagliarsi uno spazio importante: nove presenze e due reti.

Prestazioni che non sono passate inosservate: diversi club inglesi e tedeschi avrebbero già inviato osservatori per seguirlo da vicino. Secondo alcuni media asiatici, il giovane attaccante potrebbe però fare prima un passo intermedio in un campionato più competitivo, come quello giapponese o sudcoreano, prima di tentare il salto in Europa. A vent’anni il suo percorso è ancora tutto da scrivere, ma il suo nome è già diventato uno dei simboli della nuova generazione del calcio del Sud-Est asiatico. Se la crescita continuerà a questo ritmo, Phanthavong potrebbe diventare uno dei primi giocatori laotiani a imporsi sul palcoscenico europeo.