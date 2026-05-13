Ufficiale Courtois può festeggiare: Le Mans è ufficialmente promosso in Ligue 1. Paga il Bastia

Ora sì che è ufficiale. La commissione disciplinare della Ligue de football professionnel (LFP) ha confermato la vittoria del Le Mans a Bastia (0-2), ottenuta sul campo sabato scorso durante la 34ª giornata di Ligue 2. Mancavano solo pochi secondi alla fine quando l'arbitro ha spedito i giocatori negli spogliatoi per proteggerli dal lancio di fumogeni e petardi dalle tribune dei tifosi.

La partita non è mai ripresa, ma l'organo disciplinare della Lega ha convalidato il punteggio e sancito una volta per tutte la promozione del Le Mans in Ligue 1. Esultano così anche Novak Djokovic e Thibaut Courtois, rispettivamente campione di tennis e portiere titolare del Real Madrid, negli ultimi mesi divenuti azionisti del club Sang et Or.

Definitiva la retrocessione del Bastia in Ligue 3, oltre che la sanzione di 2 partite a porte chiuse da scontare allo stadio Armand-Cesari, più una con la condizionale. Quantomeno ha evitato la sottrazione di un punto per la prossima stagione, che rappresentava una seria minaccia. Il club francese era infatti sotto regime di diffida dopo precedenti disordini avvenuti meno di sei mesi fa. Il 5 dicembre, il match Bastia-Red Star era stato definitivamente sospeso poco prima dell'ora di gioco in seguito al lancio di un fumogeno in campo dalla curva dei tifosi corsi.

Questo aveva colpito la schiena di un giocatore dell'Audonia (Bradley Danger). In quell'occasione, il Bastia aveva perso la partita a tavolino (il punteggio era sullo 0-0 al momento dell'interruzione) e perso un punto con la condizionale. "In linea generale, si sottrae un punto quando viene colpito un protagonista del match, ha precisato Sebastien Deneux, presidente della commissione disciplinare della LFP. "Non è stato il caso della partita Bastia-Le Mans. Pertanto, secondo noi, non vi erano gli estremi per revocare la condizionale".