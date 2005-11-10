Levante, il primo colpo è un parametro zero: arriva Bardeli, pupillo di mister Castro
Dopo aver conquistato una salvezza tutt'altro che scontata al termine di una straordinaria rimonta nel finale di campionato, il Levante inaugura il proprio mercato estivo con un innesto a centrocampo. Il club spagnolo ha infatti ufficializzato l'arrivo di Enzo Bardeli, reduce dall'esperienza con il Dunkerque.
Il centrocampista francese approda in Liga da svincolato, dopo la scadenza del contratto con la formazione transalpina. Per lui è pronto un accordo di lunga durata: il Levante ha annunciato la firma di un contratto valido fino al giugno del 2029.
Classe 2001, nato a Coudekerque-Branche, Bardeli è cresciuto nel vivaio del Lille prima di trasferirsi al Dunkerque nel 2021. Un dettaglio non secondario riguarda il rapporto con Luis Castro, attuale tecnico del Levante, che lo ha già allenato nelle stagioni 2023/24 e 2024/25 in Francia.
L'ultima annata è stata particolarmente positiva per il centrocampista, protagonista nella corsa del Dunkerque verso i playoff promozione. I numeri certificano il suo rendimento: 36 presenze complessive, 10 gol e 7 assist.