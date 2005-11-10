Ufficiale Levante, doppio rinforzo in prestito dal Celta Vigo: arriva Sotelo e torna Sanchez

La squadra rossoblù di Valencia ha ufficializzato due acquisti, entrambi dal Celta Vigo e tutti e due in prestito: sono Sotelo e il rientrante Sanchez.

Il Levante, club iscritto alla Liga spagnola, ha completato e ufficializzato un doppio rinforzo, con due calciatori che arrivano nel club di Valencia entrambi in prestito dal Celta Vigo. Per il primo dei due in ordine di tempo, Hugo Sotelo, è una prima volta, mentre per Manu Sanchez è un ritorno.

La nota ufficiale su Sotelo

Per l'acquisto di Hugo Sotelo, si legge: "Levante UD e RC Celta de Vigo hanno raggiunto un accordo per il prestito di Hugo Sotelo fino al termine della stagione in corso. Nato a Vigo il 19 dicembre 2003, Hugo Sotelo è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile del RC Celta de Vigo , dove ha completato il suo percorso di crescita fino ad approdare al calcio professionistico. Ha esordito ufficialmente in prima squadra il 16 maggio 2021, in una partita di Liga contro il Barcellona, ​​e da allora ha maturato una notevole esperienza ai massimi livelli. La sua carriera vanta 64 presenze in Liga e sette in Europa League , competizione in cui ha debuttato la scorsa stagione. Il calciatore ha anche vestito la maglia della nazionale spagnola Under-21 . Con il suo arrivo al Levante UD, Hugo Sotelo affronterà la sua prima esperienza professionale lontano dalla sua città natale. Il centrocampista incontrerà i suoi nuovi compagni di squadra questo pomeriggio alla Ciudad Sports, dove sarà allenato da Luís Castro per iniziare la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Benvenuto, Hugo!".

Il comunicato su Sanchez

Qualche ora dopo è arrivata anche la nota ufficiale del secondo acquisto, un cavallo di ritorno: "Manu Sánchez indosserà nuovamente la maglia del Levante UD dopo aver raggiunto un accordo con il RC Celta de Vigo per il suo prestito fino alla fine della stagione. Il difensore è cresciuto nel settore giovanile dell'Atlético Madrid , dove ha esordito in prima squadra nella stagione 2019/2020. Successivamente, tra gennaio 2021 e giugno 2023, ha giocato in prestito al CA Osasuna . Dopo l'esperienza a Pamplona, ​​è stato acquistato ufficialmente dal RC Celta e un anno dopo è passato al Deportivo Alavés, sempre in prestito. Le strade di Manu Sánchez si sono incrociate con il Levante UD la scorsa estate, quando i due club hanno raggiunto un accordo per un prestito. Il terzino è diventato uno dei giocatori chiave della squadra nel suo percorso nella massima divisione, disputando 33 partite. Manu Sánchez vanta una vasta esperienza in LALIGA EA SPORTS , con 178 partite disputate. Ha inoltre rappresentato la Spagna a livello Under-21 , dove è stato finalista del Campionato Europeo del 2023, dopo aver giocato la finale contro l'Inghilterra in Georgia. Bentornato, Manu!".