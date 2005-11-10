Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Lichtsteiner esonerato dal Basilea: finisce dopo appena 8 mesi l'avventura dell'ex Juve

Lichtsteiner esonerato dal Basilea: finisce dopo appena 8 mesi l'avventura dell'ex Juve TUTTOmercatoWEB
© foto di J.M.Colomo
Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 12:56Calcio estero

Si è già conclusa l'esperienza di Stephan Lichtsteiner sulla panchina del Basilea. L'ex terzino della Juventus è stato esonerato dal club svizzero dopo appena otto mesi dal suo insediamento, con la società che ha deciso di interrompere il progetto a causa dei risultati deludenti e della mancata crescita della squadra.

Il Basilea ha ufficializzato la separazione con un comunicato, spiegando le ragioni della decisione: "Dopo sette giornate di campionato e due sconfitte casalinghe consecutive, la direzione sportiva ha dovuto prendere una decisione molto difficile. Gli sviluppi e i miglioramenti che ci aspettavamo nella gestione quotidiana e nella crescita della squadra non si sono concretizzati come previsto. Per questo il club si vede costretto a interrompere con effetto immediato la collaborazione con l'allenatore Stephan Lichtsteiner".

In attesa della nomina del nuovo tecnico, la guida della prima squadra è stata affidata ad interim all'assistente Luigi Nocentini. Nonostante l'esonero, il Basilea ha voluto ringraziare Lichtsteiner per il lavoro svolto in una fase complicata della stagione. "Il club desidera esprimere il proprio ringraziamento a Stephan Lichtsteiner per aver accettato questa sfida in un momento difficile, affrontandola con grande impegno e meticolosità", si legge nella nota.

Il presidente David Degen ha ammesso che la scelta è stata particolarmente sofferta: "Al termine della scorsa stagione avevo confermato piena fiducia a Stephan Lichtsteiner e al suo staff. Credevamo nel progetto a lungo termine e nelle sue qualità, ma ci aspettavamo segnali concreti di crescita sportiva. Nelle ultime settimane questa evoluzione non si è vista e abbiamo perso la convinzione che la situazione potesse cambiare in tempi brevi. Mi dispiace anche a livello personale che il nostro progetto comune non abbia avuto lo sviluppo sperato".

Il club ha inoltre sottolineato come, dopo tre sconfitte nelle prime sette giornate e quattro gare interne già disputate, il rischio di un ulteriore peggioramento della classifica fosse diventato troppo elevato. Con Lichtsteiner lascia il Basilea anche il viceallenatore Mario Cantaluppi. La società, che ha annullato la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Lucerna, comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo allenatore chiamato a rilanciare le ambizioni dei rossoblù.

Articoli correlati

Immagine news 1
Lichtsteiner: "Pirlo ha tutte le qualità per fare il ct azzurro, sicuro che l'Italia tornerà al top"
Immagine news 2
Lichtsteiner ritrova la Juve: "Quelle due finali di Champions perse fanno ancora male"
Immagine news 3
Lichtsteiner: "Fidatevi, Spalletti metterà a posto la Juventus e la riporterà in Champions"

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
18:12 Calcio estero
Deco torna sul caso Julian: "Noi sempre corretti. Ha chiesto la cessione? Non sono affari miei"
Immagine news 2
17:57 Calcio estero
Eto’o nella bufera: accuse per oltre 500mila euro dalla Russia versati sul suo conto personale
Immagine news 3
17:45 Calcio estero
PSV-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali: ci sono Perisic, Kostic e Van Bommel jr.
Immagine news 4
16:12 Calcio estero
Pallone d'Oro, De La Fuente: "Lamine Yamal può vincerlo. Manca Oyarzabal tra i candidati"
Immagine news 5
15:56 Calcio estero
Lille, rosso in Champions League per Mbappé Jr: rischia fino a 5 giornate
Immagine news 6
15:42 Calcio esteroUfficiale
UfficialeHakim Ziyech è un nuovo giocatore del Botafogo. Accordo fino a fine 2028
Immagine news 7
15:26 Calcio estero
Real Madrid, Courtois protagonista contro l'Inter e i Blancos preparano il rinnovo
Immagine news 8
15:12 Calcio estero
Mondiale 2030, il presidente marocchino annuncia già la finale: "Sarà a Casablanca"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Allegri, non può essere tutto qui! Il calcio del 2026 è un'altra cosa e il Napoli vale di più. La durissima lezione Champions per l'Inter: dal mercato per la Champions serviva di più. E' la serata che meritano i grandi ego di Gasp e Fabregas
Primo piano
Immagine top news n.0 Il giorno del Como in Champions. Fabregas riparte dall'unica competizione che non ha mai vinto
Immagine top news n.1 Kean e la Champions si ritrovano, 4 anni dopo. L'ultima volta fu al fianco di Vlahovic
Immagine top news n.2 Italia, Romano può diventare azzurro: c'è l'ok FIFA. Ma Tresoldi ci ha ripensato
Immagine top news n.3 L'Inter vuole un club satellite: City, Red Bull e non solo. Viaggio nelle multiproprietà del calcio
Immagine top news n.4 Per ieri sera De Laurentiis e Manna meritano un voto più basso rispetto ad Allegri
Immagine top news n.5 Champions League, risultati e programma della 1ª giornata: Napoli ko. Oggi Roma e Como
Immagine top news n.6 Il Napoli fa quel che può ma perde la terza partita su quattro. Al Maradona vince l'Arsenal
Immagine top news n.7 Juventus in piena emergenza: McKennie e Sarr ancora a parte e in dubbio per il Sassuolo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tre giovani che per il Milan possono (e devono) diventare dei top players Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Augusto Seedorf Owusu: chi è la soluzione d'emergenza scelta da Spalletti
Immagine news podcast n.2 È già emergenza nerissima per la Juventus: il centrocampo è un vero rebus
Immagine news podcast n.3 Paolo Vanoli torna alla Fiorentina: adesso ha i calciatori per giocare come voleva
Immagine news podcast n.4 La Lazio ha costruito un undici da alta classifica. Ma c'è un problema di 'profondità'
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, chi il colpevole di questo avvio stentato? Parlano gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Bucchioni: "Serve tempo ma se tra un 1 mese e mezzo vedremo stessi difetti..."
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Massimo Paganin: "Allegri è questo, a Milano però mi era piaciuto"
Serie A
Immagine box news Serie A Aspettando quello di Fabregas, il Como di Falsini fa 1-1 con il Lipsia in Youth League
Immagine box news Serie A Roma, l'ad Galantic: "Abbiamo alzato il livello della squadra abbassando il monte ingaggi"
Immagine box news Serie A Genoa, la profezia di De Rossi: "El Shaarawy sarà importante e ci farà fare tanti punti"
Immagine box news Serie A Rensch uomo Champions, dal ribaltone di Parma a stasera. Molina finisce in terza fila
Immagine box news Serie A Immobile capo delegazione dell'Italia U16, Rowe risponde a Fenucci: le top news delle 18
Immagine box news Serie A Ti ricordi l'ultima Roma in Champions? Cristante il superstite. De Rossi allena El Shaarawy
Serie B
Immagine box news Serie B L'Avellino attende la risposta di James, la piazza intanto fantastica sul numero di maglia
Immagine box news Serie B Juve Stabia, De Giorgio in vista del Vicenza: "Risollevarci dopo degli errori commessi"
Immagine box news Serie B L'Avellino attende l'ultima risposta di James: in caso di no, quasi impossibile una terza offerta
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco e gli orari dei match: "Se dicessi davvero quello che penso, farei danni"
Immagine box news Serie B Ascoli, Tomei: "Padova ennesimo test probante. La condizione viene solo giocando"
Immagine box news Serie B Empoli, Pagliuca: "Con l'Arezzo gara trappola? No. Una partita che ci insegnerà qualcosa"
Serie C
Immagine box news Serie C Pagano: "La Salernitana ha solidità societaria. E Cosmi non è assolutamente in discussione"
Immagine box news Serie C Pianese, capitan Proietto: "Col Grosseto cerchiamo la prima vittoria, faremo di tutto"
Immagine box news Serie C Grosseto, Branco nuovo attaccante biancorosso: "Club solido e progetto ambizioso"
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini dopo il ko in Coppa Italia: "Giusto puntare sul campionato"
Immagine box news Serie C Barletta, stadio 'Puttilli': lavori urgenti dopo l'avaria all'impianto luci
Immagine box news Serie C Lumezzane, Pesce: "Mercato positivo. Orgogliosi dei ragazzi approdati in Serie A"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Como-Lipsia
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fenerbahce-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Arsenal, Allegri vuole invertire la rotta
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Pinzani e il mercato: "Arriverà settimana prossima l'ultimo nostro innesto"
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Pinzani: "Aperto un ciclo triennale: prima di vincere, serve costruire"
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, accordo annuale per l'ex Napoli Natalie Muth
Immagine box news Calcio femminile Incontro tra l'AIA e i club di Serie A Women: confermato l'FVS. Previste telecamere aggiuntive
Immagine box news Calcio femminile L'Italia Under 20 fa la storia: Nuova Zelanda battuta e prima volta agli ottavi del Mondiale
Immagine box news Calcio femminile Como Women, Verdun: "Il calcio femminile non è beneficenza, obiettivo Champions"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Beppe Savoldi, Mister due miliardi. L’estate del 1975 e il colpo che spaccò in 2 il calcio italiano
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Maurizio Montesi, la storia del calciatore militante
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso se lo merita, Inter e Roma duello vero
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 10 settembre 2001, il Modena SpaccaNapoli: quattro gol, sarà promozione a fine anno
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la classifica degli assist dopo 3 giornate
Newsticker
08/09 Figc, la Procura Coni respinge richiesta d’archiviazione per Malagò
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
31/08 Basta con questo calcio mercato! Vincono Inter, Como e Lazio
28/08 Europa League: la Juve trova due spagnole, il Milan due inglesi