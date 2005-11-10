Ufficiale Lichtsteiner esonerato dal Basilea: finisce dopo appena 8 mesi l'avventura dell'ex Juve

Si è già conclusa l'esperienza di Stephan Lichtsteiner sulla panchina del Basilea. L'ex terzino della Juventus è stato esonerato dal club svizzero dopo appena otto mesi dal suo insediamento, con la società che ha deciso di interrompere il progetto a causa dei risultati deludenti e della mancata crescita della squadra.

Il Basilea ha ufficializzato la separazione con un comunicato, spiegando le ragioni della decisione: "Dopo sette giornate di campionato e due sconfitte casalinghe consecutive, la direzione sportiva ha dovuto prendere una decisione molto difficile. Gli sviluppi e i miglioramenti che ci aspettavamo nella gestione quotidiana e nella crescita della squadra non si sono concretizzati come previsto. Per questo il club si vede costretto a interrompere con effetto immediato la collaborazione con l'allenatore Stephan Lichtsteiner".

In attesa della nomina del nuovo tecnico, la guida della prima squadra è stata affidata ad interim all'assistente Luigi Nocentini. Nonostante l'esonero, il Basilea ha voluto ringraziare Lichtsteiner per il lavoro svolto in una fase complicata della stagione. "Il club desidera esprimere il proprio ringraziamento a Stephan Lichtsteiner per aver accettato questa sfida in un momento difficile, affrontandola con grande impegno e meticolosità", si legge nella nota.

Il presidente David Degen ha ammesso che la scelta è stata particolarmente sofferta: "Al termine della scorsa stagione avevo confermato piena fiducia a Stephan Lichtsteiner e al suo staff. Credevamo nel progetto a lungo termine e nelle sue qualità, ma ci aspettavamo segnali concreti di crescita sportiva. Nelle ultime settimane questa evoluzione non si è vista e abbiamo perso la convinzione che la situazione potesse cambiare in tempi brevi. Mi dispiace anche a livello personale che il nostro progetto comune non abbia avuto lo sviluppo sperato".

Il club ha inoltre sottolineato come, dopo tre sconfitte nelle prime sette giornate e quattro gare interne già disputate, il rischio di un ulteriore peggioramento della classifica fosse diventato troppo elevato. Con Lichtsteiner lascia il Basilea anche il viceallenatore Mario Cantaluppi. La società, che ha annullato la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Lucerna, comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo allenatore chiamato a rilanciare le ambizioni dei rossoblù.