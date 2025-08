Ufficiale Lione, altro annuncio di mercato: Caleta-Car va in prestito alla Real Sociedad

L’Olympique Lione è protagonista assoluto del mercato in questa giornata. Il club del Rodano ha ufficializzato diversi movimenti in entrata e in uscita, a partire dal tanto atteso rinnovo di Nicolas Tagliafico. Il terzino sinistro argentino, reduce da due stagioni altalenanti ma ricche di esperienza, ha finalmente prolungato il proprio contratto con il club francese.

In attesa dell’ufficialità per l’arrivo di Tyler Morton - centrocampista inglese destinato a rinforzare la mediana per il quale la trattativa con il Liverpool viene data già in stato avanzato -, l’OL ha già annunciato l’acquisto di Pavel Sulc, altro rinforzo per il reparto offensivo.

Sul fronte uscite, invece, arriva adesso un'altra notizia: la partenza di Duje Caleta-Car. Il difensore croato lascia Lione per trasferirsi alla Real Sociedad con la formula del prestito oneroso fino al 30 giugno 2026. L’operazione - aggiunge Rmc Sport - porterà subito nelle casse dell’OL 500 mila euro, con la possibilità per il club basco di riscattarlo a titolo definitivo per una cifra fissata a 4 milioni.