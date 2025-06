Ufficiale Lione, John Textor si fa da parte: Michele Kang è la nuova presidente

vedi letture

Cambio al vertice per l’Olympique Lione: il club francese ha ufficializzato la nomina dell’imprenditrice americana Michele Kang come nuova presidente. Contestualmente, il tedesco Michael Gerlinger assume il ruolo di direttore generale. Il ribaltone dirigenziale arriva a pochi giorni dalla retrocessione amministrativa in Ligue 2 decisa dalla DNCG, l’organismo di controllo finanziario del calcio francese.

A seguito di questa pesante decisione, John Textor, proprietario del club attraverso il gruppo Eagle Football, ha annunciato le sue dimissioni da ogni incarico operativo all’interno dell’OL, incluso il consiglio di amministrazione. In un comunicato, l’imprenditore americano ha voluto salutare così: "Sono estremamente orgoglioso dei successi sportivi ottenuti dall’OL negli ultimi due anni, con il ritorno nelle competizioni europee dopo una lunga assenza. Ringrazio tutti i membri del club per la loro dedizione in questo periodo difficile. Michele è la scelta ideale per guidare l’OL nella prossima fase. Ho piena fiducia in lei".

Da parte sua, Michele Kang ha sottolineato il delicato momento che il club sta vivendo: "Entriamo in una fase cruciale. Ringrazio John per la sua visione e il suo impegno che hanno portato l’OL nella famiglia Eagle Football. Lavorerò a stretto contatto con Michael, il management e il consiglio di amministrazione per sostenere il club nel processo davanti alla DNCG e oltre".