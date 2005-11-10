Ufficiale Maiorca in Serie B spagnola: Luis Garcia siede in panchina fino al 2027, con opzione

Retrocesso in Serie B spagnola, il Maiorca riparte da zero con un nuovo allenatore: viene reso ufficiale - tramite comunicato del club - l'arrivo di Luis Garcia Fernandez. Il tecnico asturiano di 45 anni lascia così il Las Palmas e si addentra nella missione promozione del club dei Pirati, dopo aver allenato il Qatar per 5 partite. Nella seconda categoria ha già allenato l'Espanyol invece.

Ha firmato con il Maiorca un contratto valido fino a giugno 2027, con opzione per un'altra stagione aggiuntiva. Luis Garcia è una vecchia conoscenza per il club rossonero per la sua parentesi da giocatore, dato che nella stagione 2004/05 ha vestito la maglia dei Bermellones.

Come calciatore è stato anche internazionale assoluto con la Spagna ed è passato dalle giovanili dell'Oviedo e del Real Madrid, oltre che dalla prima squadra del Real Murcia, dell'Espanyol, del Real Zaragoza, del Tigres e del KAS Eupen belga.