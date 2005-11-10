Ufficiale Il Manchester City blinda Gvardiol. Mister 90 milioni ha firmato il rinnovo di contratto

Il croato, arrivato nel 2023 per una cifra record, ha siglato un nuovo accordo fino al 2031

Il Manchester City ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo di Josko Gvardiol. Il difensore croato, 24 anni, ha firmato un contratto fino al 2031. Il giocatore era arrivato nel 2023 per la cifra record per un difensore di 90 milioni di euro. Nei suoi primi tre anni ha raccolto col City 122 presenze, segnando 13 reti.

Gvardiol dopo il rinnovo: "Il mio unico desiderio è che si continui su questa strada"

"Il mio unico desiderio è che si continui su questa strada. Non vedo l'ora di essere qui, di rimanere qui e di giocare qui per molti, molti anni" sono le prime parole pronunciate dal difensore dopo il nuovo accordo. Gvardiol ha aggiunto: "Direi che il mio campionato preferito e il più difficile da vincere è la Premier League, soprattutto perché nella mia prima stagione, in un'intervista, dissi che solo pochi croati avevano vinto la Premier League".