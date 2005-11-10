Ufficiale Il Cosenza si rinforza a centrocampo: in prestito dal Lecce arriva McJannet

Ne avevamo parlato proprio pochi giorni fa, ora arriva l'ufficialità del tutto: Edward John McJannet è un nuovo calciatore del Cosenza, dove arriva in prestito dal Lecce.

Di seguito, la nota diffusa dai calabresi:

"Il Cosenza Calcio comunica di aver appena formalizzato l’acquisizione temporanea per il prestito di Edward John McJannet dall’U.S. Lecce

️ Il centrocampista irlandese ha 22 anni ed è professionalmente cresciuto nelle giovanili del Luton Town. Mediano con propensione alla fase difensiva, ha giocato nella nazionale Irlanda Under 21 in ben 6 occasioni. Nel 2023 è approdato nella Primavera giallorossa del club salentino con il quale a fine campionato ha vinto lo scudetto. Dopo la promozione in prima squadra è stato ceduto in prestito all’Audace Cerignola iniziando a maturare esperienza in Serie C. Nella stagione successiva 2024/2025 ha invece vestito la maglia della Ternana ️

Firmato il contratto, McJannet si è unito alla squadra in ritiro in Sila per gli allenamenti precampionato. Il club rossoblù gli rivolge il più caloroso benvenuto e augura ogni successo nella nuova avventura ".

Di seguito, ecco anche la breve nota della truppa salentina: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ed McJannet al Cosenza Calcio".