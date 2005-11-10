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Manchester United, si torna a respirare aria pesante: i giocatori annullano al cena di squadra

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 16:26Calcio estero
16.10.2026 16:26Calcio estero
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Ancora aria di crisi per il Manchester United: la squadra annulla la cena
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Spogliatoio spaccato e aria di crisi in casa Manchester United: secondo quanto rivelato da SunSport, i calciatori dei Red Devils hanno annullato la cena di squadra programmata per giovedì sera all'indomani della sconfitta per 2-0 incassata in Champions League contro l'Atlético Madrid. L'ambiente ripartirà verso la delicata trasferta di domenica contro il Leeds in un clima di pura tensione, con la squadra scivolata al tredicesimo posto in Premier League, a secco di vittorie da cinque gare e falcidiata dagli infortuni di Luke Shaw, Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo e Benjamin Šeško.

Il caso legato a Lisandro Martinez rientra, ma il rinnovo è lontano

Nel frattempo, il club ha deciso di considerare chiuso il caso legato a Lisandro Martínez. Il difensore argentino ha presentato le sue scuse ufficiali per il duro sfogo contro i vertici societari, venendo sanzionato con una multa formale. "La frustrazione per la sconfitta mi ha portato ad esprimere ciò che provavo in un momento e in un luogo probabilmente sbagliati, e di questo voglio scusarmi", ha scritto il centrale su Instagram.

Tuttavia, secondo le indiscrezioni raccolte, la frattura resterebbe profonda: Martínez avrebbe infatti manifestato la volontà di non rinnovare il contratto per lasciare il club a parametro zero alla sua scadenza.

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