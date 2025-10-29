Martino è pronto a tornare in sella e in MLS: il 'Tata' tratta il ritorno all'Atlanta United

Una leggenda del calcio sudamericano è pronta a tornare in panchina. Gerardo “Tata” Martino è sempre più vicino a un ritorno all’Atlanta United, la sua prima avventura negli Stati Uniti e una delle più vincenti della sua carriera recente. Le trattative, come riportato da As, vanno avanti da settimane: manca ancora la firma e qualche dettaglio contrattuale va limato, ma da entrambe le parti trapela grande ottimismo e una decisione definitiva è attesa a breve.



Martino è fermo da quasi un anno, da quando ha lasciato l’Inter Miami nel novembre 2024 per motivi personali. Proprio lui, che avrebbe dovuto completare anche la stagione 2025, ha spiegato di aver avuto bisogno di tempo per risolvere questioni delicate e staccare la spina: un periodo di riflessione utile a ricaricare le energie prima di tornare in un progetto di alto livello.

Ed è qui che entra in gioco Atlanta United. La proposta dei Five Stripes ha sorpreso molti, ma ha un valore particolare: Martino è stato il primo tecnico nella storia del club, l’architetto della sua identità e del titolo MLS conquistato nel 2018. La società ritiene che il suo ritorno possa rilanciare un ciclo vincente e sfruttare al massimo il potenziale di una piazza in continua crescita.

I colloqui continueranno nei prossimi giorni: Martino resta il candidato principale e il “figliol prodigo” è pronto a riabbracciare la sua casa americana. Il ritorno sembra davvero dietro l’angolo.