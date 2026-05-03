Messi a 906 gol? Un altro argentino fa tripletta e l'Inter Miami si fa rimontare da 3-0 a 3-4

L'Inter Miami non può ancora festeggiare nella sua nuova casa. La squadra di Lionel Messi stava vincendo per 3-0, con un grande gol della stella di Rosario dopo un'iniziativa personale ed un sinistro chirurgico dal limite dell'area. Tuttavia, l'Orlando City ribaltato tutto vincendo 4-3. E il protagonista assoluto al Nu Stadium è un altro argentino: si tratta del 27enne Martín Ojeda, che dal lato opposto ha segnato una tripletta.

Messi a quota 906 gol

Andiamo con ordine e aggiornando i numeri di Leo Messi nell'eterna lotta con Cristiano Ronaldo. Attualmente, il portoghese è a quota 970 gol in 1318 partite, ma il fuoriclasse argentino con questa rete si è portato a quota 906 gol in 1151 apparizioni.

Chi è Martin Ojeda

Ma chi è l'argentino che ha fatto tre gol in faccia a sua maestà Messi? Il centrocampista nativo di Gualeguaychú, Martin Ojeda, ha segnato tre gol ed è stato l'eroe dell'Orlando City, che ha ottenuto così la vittoria nel cosiddetto "Clásico del Sol" staccandosi dalle ultime posizioni (sono 13° con appena 10 punti nella Eastern Conference della MLS). Martín Ojeda ha un passato nel Racing (ha fatto parte della squadra campione nel 2019 sotto la guida di Eduardo Coudet), nell'Huracán e nel Godoy Cruz, è arrivato negli Stati Uniti nel 2023.