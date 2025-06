Ufficiale Miracoloso in Olanda, ora allenerà in Germania: Paul Simonis nuovo tecnico del Wolfsburg

L'olandese Paul Simonis assumerà la carica di allenatore del Wolfsburg per la prossima stagione 2025/2026. "Il quarantenne, che ha recentemente guidato i Go Ahead Eagles alla vittoria della Coppa d'Olanda e al settimo posto in campionato, ha firmato un contratto con i Biancoverdi fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico di Simonis includerà lo storico preparatore dei portieri Pascal Formann, Tristan Berghuis, Peter van der Veen e Martin Darneviel. Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente all'inizio di luglio", si legge nel comunicato.

"È stato un processo intenso e alla fine abbiamo scelto Paul Simonis. Corrisponde perfettamente al profilo che avevamo in mente. Paul lavora con grande attenzione in tutti gli aspetti; condivide le stesse idee e concetti, sia in termini di contenuti che di struttura, su come vogliamo presentarci in campo in futuro e su come vogliamo riorientare il Wolfsburg con un nuovo slancio, promuovendone costantemente lo sviluppo, dalla prima squadra al settore giovanile. Paul porta anche molta energia e grande passione. Non vediamo l'ora di continuare questo percorso con lui", sottolinea Peter Christiansen, Direttore Sportivo.

Paul Simonis ha dichiarato: "Non vedo l'ora di affrontare questa sfida e di lavorare con la squadra, lo staff e i tifosi. Ho avuto colloqui molto approfonditi e ad alto livello con Peter Christiansen, Sebastian Schindzielorz e anche con Sebastian Rudolph. Ho avuto subito la sensazione che questa decisione fosse quella giusta. Non vedo l'ora di lavorare ai massimi livelli in un campionato molto forte ed entusiasmante".

Paul Simons ha assunto la carica di allenatore dei Go Ahead Eagles la scorsa estate. La vittoria in Coppa il 21 aprile - 4-2 ai rigori contro i favoriti dell'AZ Alkmaar - è stata il primo titolo del Deventer in 92 anni.