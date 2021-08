ufficiale Mitrita torna a giocare in Europa dopo due anni. Va in Grecia, al PAOK

Alexandru Mitrita, attaccante rumeno classe '95 che ha vestito in carriera la maglia del Pescara, torna a giocare in Europa dopo due anni trascorsi tra USA (New York City) e Arabia Saudita (lo scorso anno era in prestito all'Al-Ahli). Ufficiale il suo prestito al PAOK per la prossima stagione.