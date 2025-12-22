Mali-Zambia 1-1, Daka evita la sconfitta dei Chipolopolo ma rischia di rimetterci il collo
Poteva costare carissimo l'esultanza per il gol dell'1-1 dello Zambia contro il Mali al 92' a Patson Daka, attaccante classe 1998 del Leicester.
Il giocatore, infatti, mette in rete il pallone del pareggio con un colpo di testa e poi per esultare tenta una spettacolare capriola. Peccato però che il numero 20 perda l'appoggio con le mani sul terreno e frani rovinosamente a terra.
Al momento sembra non ci siano effetti negativi per la caduta, ma il rischio è stato decisamente alto.
A header to lift the roof off, Daka coming through when it mattered most. 🇿🇲#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/GcgaDf3Aj0
— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 22, 2025
