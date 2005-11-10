Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Peixoto nuovo allenatore del Wolverhampton: "Pronto a tutto per riportare il club in Premier"

Peixoto nuovo allenatore del Wolverhampton: "Pronto a tutto per riportare il club in Premier" TUTTOmercatoWEB
Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:49Calcio estero

Retrocesso matematicamente con ampio anticipo nel corso dell'ultima stagione di Premier League, il Wolverhampton ha deciso di affrontare il "purgatorio" della Serie B inglese (Championship) con Cesar Peixoto come nuovo allenatore: il tecnico portoghese lascia così il Gil Vicente e firma un contratto biennale, fino al 2028.

Il nuovo timoniere succede a Rob Edwards a seguito del suo esonero shock. Peixoto arriva dai Wolves dal club portoghese, che la scorsa stagione ha guidato fino al sesto posto nella Liga Portugal. Dopo l'annuncio ufficiale, il protagonista ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club inglese: "Sono orgoglioso di essere qui in questo grande e storico club inglese. È una grande opportunità per me e sono pronto a fare di tutto per riportare il Wolves dove merita, in Premier League".

"Abbiamo grandi giocatori, ma penso che la squadra possa migliorare molto con me e che io possa crescere come guida tecnica", ha aggiunto Peixoto. "Voglio trasmettere la mia identità alla squadra, costruire una forte identità all'interno del club e aiutare il gruppo a crescere mostrando le mie idee e il mio modo di giocare. Questo è un club straordinario, ed è importante per me far giocare il Wolves in un modo che rispecchi i tifosi".

In conclusione: "È una città di grandi lavoratori, con molta energia e molta passione, e voglio che vedano una squadra che propone un calcio offensivo, con una buona organizzazione e che gioca per la sua gente. Voglio che i sostenitori siano orgogliosi dei nostri giocatori, orgogliosi del modo in cui giochiamo e del modo in cui lottiamo partita dopo partita per conquistare la vittoria e raggiungere l'obiettivo principale, ovvero riportare il Wolves in Premier League".

Articoli correlati
Clamoroso al Wolverhampton: Trippier valuta l'addio dopo l'esonero di Edwards Clamoroso al Wolverhampton: Trippier valuta l'addio dopo l'esonero di Edwards
Wolverhampton, la retrocessione costa il posto a mister Edwards: il tecnico è stato... Wolverhampton, la retrocessione costa il posto a mister Edwards: il tecnico è stato esonerato
Raul Jimenez scende in Championship pur di tornare al Wolverhampton Raul Jimenez scende in Championship pur di tornare al Wolverhampton
Altre notizie Calcio estero
Real, Rudiger spiffera il suo futuro: "Mourinho un sogno, voglio lavorare con lui"... Real, Rudiger spiffera il suo futuro: "Mourinho un sogno, voglio lavorare con lui"
Il francese Sage nuovo allenatore del Crystal Palace. Prende il posto di Glasner UfficialeIl francese Sage nuovo allenatore del Crystal Palace. Prende il posto di Glasner
Shopping Bayern Monaco: piazzato il colpo Saibari, operazione da oltre 50 milioni... Shopping Bayern Monaco: piazzato il colpo Saibari, operazione da oltre 50 milioni
Senza Endrick e via Moreira? Fonseca si prende Duranville: affare chiuso per il Lione... Senza Endrick e via Moreira? Fonseca si prende Duranville: affare chiuso per il Lione
Barcellona e Bayern lo tentano, Gvardiol preferisce il City: rinnovo vicino, i dettagli... Barcellona e Bayern lo tentano, Gvardiol preferisce il City: rinnovo vicino, i dettagli
Peixoto nuovo allenatore del Wolverhampton: "Pronto a tutto per riportare il club... UfficialePeixoto nuovo allenatore del Wolverhampton: "Pronto a tutto per riportare il club in Premier"
FIFA, proposto un festival U-15 con Israele-Palestina al debutto. Russia inclusa FIFA, proposto un festival U-15 con Israele-Palestina al debutto. Russia inclusa
Rafa Mir condannato a 8 anni e mezzo per aggressione sessuale. Due anni e mezzo per... Rafa Mir condannato a 8 anni e mezzo per aggressione sessuale. Due anni e mezzo per Jara
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Caos Milan, c’è Amorim. Ma attenti alla sorpresa Jaissle. Dure accuse di Rangnick. La nuova Juve: Carnevali come Marotta. Ecco i piani, tanti italiani e plusvalenze. Vlahovic ci ripensa. Inter tra Paz e Mastantuono. Fiorentina, no alla vendita.
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, Sarri dopo la firma incontra i tifosi a Zingonia: "Abbiamo grande fiducia in te"
Immagine top news n.1 Alla Juve come al Sassuolo nel 2018. Il primo giorno di Carnevali alla Continassa porta in dote Boga
Immagine top news n.2 Novità Nico Paz: può restare un altro anno al Como. Ha parlato anche con Mourinho
Immagine top news n.3 La Juve riparte dalle conferme: Boga riscattato dal Nizza, è bianconero a titolo definitivo
Immagine top news n.4 Atalanta, Maurizio Sarri è il nuovo tecnico della Dea: il comunicato del club
Immagine top news n.5 Scatto di Amorim, è sempre più vicino al Milan: l'allenatore firmerà questa settimana
Immagine top news n.6 Chi è Krosche, il ds più vicino al Milan: Kolo Muani e Marmoush i suoi fiori all'occhiello
Immagine top news n.7 Sticchi Damiani: "Lecce spiazzato da Corvino. Ho contattato solo Sogliano oltre a Trinchera"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Bouaddi piace a tutti. Allegri lo voleva l'anno scorso al Milan. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le priorità sul mercato del nuovo Bologna di Tedesco
Immagine news podcast n.2 Chi è il big che può lasciare il Como in estate?
Immagine news podcast n.3 Dibu Martinez alla Juve anche con Carnevali: poi il resto. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'Inter 'rischia' di aver già finito il suo calciomercato a giugno
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, tutto fatto per Amorim. Ma è il profilo giusto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Tricella: "Ecco perché non devono avere fretta con Vlahovic"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, Braglia: "Amorim? Chiunque arriverà, andrà in difficoltà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A 2026/2027: i ritiri e le amichevoli precampionato di tutte le squadre
Immagine news Serie A n.2 Daffara riscattato dall'Avellino, ora palla alla Juve: se lo vuole, ha tempo fino al 20
Immagine news Serie A n.3 Il Como riscatta l'ungherese Bosze, protagonista della storica promozione in Primavera 1
Immagine news Serie A n.4 Stadio Roma, Abodi: "Ordinanza del Commissario decisiva per accelerare la realizzazione"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, sta per iniziare l’era Allegri. Curiosità Aquilani al Sassuolo
Immagine news Serie A n.6 Mert Komur obiettivo per il centrocampo della Roma: il classe 2005 gioca all'Augsburg
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Mantova annuncia il primo colpo di mercato: preso l'attaccante Gliozzi
Immagine news Serie B n.2 Cremonese, esercitata l’opzione per l’acquisto di Adrian Lickunas
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Cioffi: "Sono motivato, ho tanta voglia di portare in campo le mie idee di calcio"
Immagine news Serie B n.4 Hellas Verona, accordo vicino per Baroni: pronto un biennale con opzione
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Shpendi scatena il mercato: Padova, Palermo e Frosinone sulle sue tracce
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, ecco l'erede di Calabro: panchina affidata a Gabriele Cioffi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bari, via libera per l'iscrizione: il sindaco Leccese firma la liberatoria per l'utilizzo del San Nicola
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, Bertoli a un passo: pronto un contratto biennale per l'attaccante
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Kourfalidis sempre più vicino alla Grecia: spunta anche l'Atromitos
Immagine news Serie C n.4 Altamura. Alastra: “Esordio in A con il Palermo indimenticabile. Lavoro per rientrare dall’infortunio”
Immagine news Serie C n.5 Il Sindaco di Bari: "De Laurentiis vuole vendere il club. Marino nuovo direttore generale"
Immagine news Serie C n.6 Savoia, fumata bianca verso l'iscrizione in Serie C: Giugliano dà l'ok per lo stadio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Germania-Curacao
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Olanda-Giappone, Oranje favoriti all'esordio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Brasile-Marocco, debutto insidioso per Ancelotti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, Claudia Ciccotti rinnova il contratto fino al giugno 2027
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Women, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Marta Mascarello
Immagine news Calcio femminile n.3 La Serie A Women entra nella European Leagues. Cappelletti: "Grande traguardo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Altro rinnovo in casa Ternana Women: Regazzoli firma un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.5 Sorteggiati i gironi del Round 1di qualificazioni all'Europeo per l'Italia U19 e U17: le avversarie
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia femminile verso gli spareggi per i Mondiali: i possibili incroci, il fattore campo e la variabile Ranking
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mister promozione: l'incredibile storia di Marco Gaburro Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 W gli Azzurrini, W Baldini: siamo così certi che siamo pronti a cambiare?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 15 giugno 2006, Silvio Berlusconi torna presidente del Milan. Ci rimarrà fino al 2008
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo F del Mondiale 2026
Newsticker
18:00 Roma, sprint per lo stadio a Pietralata: autorizzazione unica entro 90 giorni
17:09 Iran, regime di sicurezza e viaggi lampo per i match negli Stati Uniti
06:51 Serie D, il budget annuale delle 162 squadre supera i 150 milioni
06:20 Il Calcio italiano e la dispersione del talento
14/06 Attenti a quei due! Il povero Diavolo in balia di Ibra e Cardinale. Un altro portoghese sulla panchina del Milan?