Ufficiale Peixoto nuovo allenatore del Wolverhampton: "Pronto a tutto per riportare il club in Premier"

Retrocesso matematicamente con ampio anticipo nel corso dell'ultima stagione di Premier League, il Wolverhampton ha deciso di affrontare il "purgatorio" della Serie B inglese (Championship) con Cesar Peixoto come nuovo allenatore: il tecnico portoghese lascia così il Gil Vicente e firma un contratto biennale, fino al 2028.

Il nuovo timoniere succede a Rob Edwards a seguito del suo esonero shock. Peixoto arriva dai Wolves dal club portoghese, che la scorsa stagione ha guidato fino al sesto posto nella Liga Portugal. Dopo l'annuncio ufficiale, il protagonista ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club inglese: "Sono orgoglioso di essere qui in questo grande e storico club inglese. È una grande opportunità per me e sono pronto a fare di tutto per riportare il Wolves dove merita, in Premier League".

"Abbiamo grandi giocatori, ma penso che la squadra possa migliorare molto con me e che io possa crescere come guida tecnica", ha aggiunto Peixoto. "Voglio trasmettere la mia identità alla squadra, costruire una forte identità all'interno del club e aiutare il gruppo a crescere mostrando le mie idee e il mio modo di giocare. Questo è un club straordinario, ed è importante per me far giocare il Wolves in un modo che rispecchi i tifosi".

In conclusione: "È una città di grandi lavoratori, con molta energia e molta passione, e voglio che vedano una squadra che propone un calcio offensivo, con una buona organizzazione e che gioca per la sua gente. Voglio che i sostenitori siano orgogliosi dei nostri giocatori, orgogliosi del modo in cui giochiamo e del modo in cui lottiamo partita dopo partita per conquistare la vittoria e raggiungere l'obiettivo principale, ovvero riportare il Wolves in Premier League".