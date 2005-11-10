Ufficiale La stella di Sunderland 'Til I Die riparte dalla Francia: Maja firma con Le Havre

Josh Maja è un nuovo giocatore del Le Havre: la star di 'Sunderland Til I Die' ha firmato fino all'estate del 2027

La sua saga di trasferimento lo ha reso una delle star della seconda serie del documentario Netflix "Sunderland 'Til I Die", Josh Maja è diventato un nuovo giocatore del Le Havre. Il bomber di punta, volato in Francia nel gennaio 2019, è costato ai Black Cats la promozione in Championship: aveva segnato 15 gol in 24 partite di League One nella prima metà della stagione, prima di guadagnarsi il trasferimento al Bordeaux. E un mese dopo al Fulham.

Il comunicato ufficiale

Adesso è tempo di guardare al presente. L'attaccante nigeriano, classe '98, è sbarcato nel club di Ligue 1 dopo aver salutato il West Bromwich. "Ha giocato a Bordeaux da gennaio 2019 a giugno 2023 (aveva peraltro affrontato Le Havre in Ligue 2 nel dicembre 2022 e poi nel gennaio 2023), un periodo tuttavia intervallato da prestiti in Inghilterra, il suo paese natale", si legge dalla nota ufficiale della società francese.

"Pesante sulle difese, questo bomber dal fisico imponente e generoso negli sforzi si è legato all'HAC per un anno, con opzione per un altro. Indosserà la maglia numero 9. Benvenuto, Josh!", la conclusione dell'annuncio diramato sui social network. Maja ha firmato un contratto annuale, fino al 2027, con il club francese.