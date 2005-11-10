Lazio, Gattuso sceglie Brescianini. Fabbian resta l’alternativa

Dopo le piste Stojkovic e Asp Jensen, la Lazio cerca ancora un trequartista. Gattuso preferisce Brescianini, con Fabbian come seconda scelta.

La Lazio continua a cercare un trequartista da consegnare a Gennaro Gattuso. Il primo obiettivo del tecnico era Luka Stojkovic, ma le richieste economiche della Dinamo Zagabria sono state considerate troppo elevate. È sfumata anche la pista legata ad Asp Jensen, trasferitosi al Deportivo La Coruña per una cifra contenuta. La necessità di rinforzare il reparto offensivo, però, rimane. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la lista biancoceleste si sarebbe ora ridotta a due nomi: Marco Brescianini e Giovanni Fabbian.

Brescianini è il preferito di Gattuso

Tra i due profili, Gattuso avrebbe espresso una preferenza per Brescianini. Il tecnico cerca infatti un centrocampista capace di muoversi alle spalle degli attaccanti, ma anche di garantire intensità e sacrificio nella fase di non possesso. L’ex Frosinone possiede caratteristiche particolarmente adatte alle richieste dell’allenatore: inserimenti offensivi, fisicità e disponibilità nelle rincorse all’indietro.

Fabbian resta nella lista

L’alternativa è Fabbian, altro giocatore apprezzato per la capacità di attaccare l’area e trovare la porta. Entrambi potrebbero lasciare la Fiorentina con la formula del prestito, soluzione compatibile con le esigenze economiche della Lazio. Nonostante il gradimento di Gattuso, la società non avrebbe ancora avviato una trattativa decisiva per Brescianini. Prima potrebbero essere necessarie alcune cessioni per liberare spazio nella rosa e nel monte ingaggi. La priorità resta comunque chiara: portare a Formello un trequartista dinamico, capace di contribuire anche quando la squadra non ha il pallone.