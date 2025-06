Ufficiale PSG, un altro giovane se ne va: Oumar Camara passa al Vitoria Guimaraes

Mentre il Paris Saint-Germain è volato a Los Angeles per prepararsi alla Coppa del Mondo per Club FIFA, la dirigenza è chiamata a gestire la sessione di calciomercato, in particolare qualche operazione in uscita. Il giovane Oumar Camara, 18 anni, lascia definitivamente il PSG: l'esterno, che sembrava essere vicino ai Rangers, si trasferisce invece al Vitoria Guimaraes, in Portogallo.

Ecco il comunicato: "Giovane giocatore cresciuto nel Paris Saint-Germain e già convocato nelle giovanili della nazionale francese, Oumar Camara farà parte della rosa del Vitória Sport Clube dalla stagione 2025/2026. Il diciottenne parigino, classe 2007, ha firmato un contratto quadriennale con i Conquistadores, valido fino al 2029, alla presenza del presidente António Miguel Cardoso.

Oumar Camara è partito per il Portogallo pochi giorni dopo aver vinto il titolo francese Under 19, capitanando la sua squadra e segnando il gol decisivo all'80' minuto. Il ragazzo originario di Parigi ha completato la sua formazione giovanile al Paris Saint-Germain ed è un nazionale francese a livello Under 17 e Under 18. Noto per la sua versatilità e per il suo talento offensivo, Oumar Camara si distingue per le sue doti di leadership ed è entusiasta di trasferirsi in un nuovo Paese e in una squadra professionistica senior".